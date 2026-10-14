Дайнеко прошлась с критикой на Гуменника после неудачного прыжка
Тренер российского фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко с иронией прокомментировала его объяснение ошибки в короткой программе на турнире в Казахстане, сообщает Спорт Mail.
После проката спортсмен заявил, что во время выступления его якобы отвлекла наставница. Из-за этого, по словам Гуменника, у него возникли проблемы при исполнении тулупа в каскаде с четверным флипом.
Фигурист рассказал, что в воздухе увидел Веронику Анатольевну, отвлекся и на тулупе в каскаде сделал «что-то странное».
Дайнеко ответила на слова подопечного в комментариях под публикацией с его высказыванием. Тренер написала: «Петенька, надо было летом на меня отвлекаться, тогда бы не пришлось сейчас подобную чушь придумывать».
За короткую программу на соревнованиях в Казахстане Петр Гуменник получил 80,63 балла. С этим результатом он занял третье место в общем зачете.
Может быть интересно:
- Курица в сливочном соусе с вялеными томатами получила название «Выходи за меня»: готовлю знаменитую «Марри ми» — мясо получается нежнейшим
- Греки готовят эту запеканку вместо привычной картошки с мясом: сочный фарш, нежный соус и этот овощ превращаются в аппетитный ужин
- Больше не леплю обычные котлеты: делаю мясные «гнёзда» с сочной начинкой под сырной шапкой — выглядят как праздничное блюдо
- Пельмени больше не варю: выкладываю пачку в форму, заливаю соусом и посыпаю сыром — ужин как из ресторана
- Картошка покрылась золотистой корочкой, а внутри сырая: эта ошибка при жарке превращает гарнир в разочарование
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец