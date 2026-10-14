Дайнеко прошлась с критикой на Гуменника после неудачного прыжка

Тренер российского фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко с иронией прокомментировала его объяснение ошибки в короткой программе на турнире в Казахстане, сообщает Спорт Mail.

После проката спортсмен заявил, что во время выступления его якобы отвлекла наставница. Из-за этого, по словам Гуменника, у него возникли проблемы при исполнении тулупа в каскаде с четверным флипом.

Фигурист рассказал, что в воздухе увидел Веронику Анатольевну, отвлекся и на тулупе в каскаде сделал «что-то странное».

Дайнеко ответила на слова подопечного в комментариях под публикацией с его высказыванием. Тренер написала: «Петенька, надо было летом на меня отвлекаться, тогда бы не пришлось сейчас подобную чушь придумывать».

За короткую программу на соревнованиях в Казахстане Петр Гуменник получил 80,63 балла. С этим результатом он занял третье место в общем зачете.

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