Сырники больше не жарю: из пачки творога готовлю пышные пончики на завтрак — мягкие, как пух
ПроКазань
Из обычной пачки творога можно приготовить не только сырники или запеканку. Если добавить несколько простых ингредиентов, получится целая тарелка маленьких золотистых пончиков. Снаружи они покрываются тонкой румяной корочкой, а внутри остаются мягкими и воздушными.
Такие пончики особенно хороши для неспешного завтрака в выходной. Тесто не требует дрожжей и долгой расстойки, а на подготовку уходит около 10 минут. Главное — не переборщить с мукой, иначе вместо нежных шариков получатся плотные творожные колобки.
Что понадобится для творожных пончиков
На 3–4 порции:
творог 5–9% — 200 г;
яйцо — 1 шт.;
мука — 130–150 г;
сахар — 2 ст. л.;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
ванильный сахар — 1 ч. л.;
соль — щепотка;
растительное масло — для жарки;
сахарная пудра — для подачи.
Лучше выбирать творог средней влажности. Если он слишком мокрый, его стоит предварительно отжать через марлю, иначе придется добавлять больше муки. А крупнозернистый творог желательно размять вилкой или протереть через сито.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самая частая ошибка при приготовлении творожных пончиков — желание сделать тесто совершенно нелипким. Из-за лишней муки оно становится тяжелым. Лучше слегка смазать руки маслом и формировать шарики из мягкой массы».
Как приготовить пончики из одной пачки творога
Переложите творог в миску, добавьте яйцо, обычный и ванильный сахар, соль. Разотрите вилкой до однородности.
Смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно всыпайте ее в творожную массу, перемешивая ложкой. Тесто должно получиться мягким и немного липким.
Слегка смажьте руки растительным маслом. Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Слишком крупные пончики могут не успеть пропечься внутри.
Налейте масло в небольшую глубокую кастрюлю слоем около 4–5 см и нагрейте примерно до 165–170 °C. Не заполняйте посуду маслом больше чем наполовину.
Осторожно опускайте пончики небольшими партиями. Обжаривайте примерно 4–6 минут, периодически переворачивая, до равномерного золотистого цвета. Время зависит от размера шариков.
Первый пончик разрежьте и проверьте середину: она должна быть полностью приготовленной, без сырого теста. Готовые изделия переложите на бумажное полотенце.
Когда пончики немного остынут, посыпьте их сахарной пудрой и подавайте к столу.
Из указанного количества продуктов получится примерно 18–22 небольших пончика.
Почему пончики получаются плотными и не поднимаются
Чаще всего причина в избытке муки. Творожное тесто должно оставаться мягким, поэтому не стоит пытаться добиться такой же плотности, как у теста для пельменей.
Вторая ошибка — неправильная температура масла. Если оно недостаточно горячее, пончики долго жарятся и впитывают больше жира. При слишком сильном нагреве поверхность быстро темнеет, а середина остается сырой.
Разрыхлитель тоже играет важную роль. Он помогает тесту увеличиваться в объеме во время приготовления, поэтому важно использовать свежий продукт и равномерно распределять его в муке.
Не стоит и слишком долго вымешивать тесто. Достаточно соединить ингредиенты, чтобы масса стала однородной.
С чем подавать творожные пончики
Самый простой вариант — сахарная пудра. Она подчеркивает нежный творожный вкус и делает пончики похожими на десерт из пекарни.
Для более интересной подачи можно поставить рядом сметану, ягодный соус или домашнее варенье. А если хочется шоколадного вкуса, достаточно растопить несколько долек шоколада с небольшим количеством молока и полить теплые пончики.
Есть их лучше вскоре после приготовления, когда корочка еще слегка хрустит, а серединка остается особенно мягкой. В отличие от привычных сырников, такие творожные шарики получаются маленькими, воздушными и напоминают настоящие домашние пончики.
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