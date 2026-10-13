Сырники больше не жарю: из пачки творога готовлю пышные пончики на завтрак — мягкие, как пух

Из обычной пачки творога можно приготовить не только сырники или запеканку. Если добавить несколько простых ингредиентов, получится целая тарелка маленьких золотистых пончиков. Снаружи они покрываются тонкой румяной корочкой, а внутри остаются мягкими и воздушными.

Такие пончики особенно хороши для неспешного завтрака в выходной. Тесто не требует дрожжей и долгой расстойки, а на подготовку уходит около 10 минут. Главное — не переборщить с мукой, иначе вместо нежных шариков получатся плотные творожные колобки.

Что понадобится для творожных пончиков

На 3–4 порции:

творог 5–9% — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 130–150 г;

сахар — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

растительное масло — для жарки;

сахарная пудра — для подачи.

Лучше выбирать творог средней влажности. Если он слишком мокрый, его стоит предварительно отжать через марлю, иначе придется добавлять больше муки. А крупнозернистый творог желательно размять вилкой или протереть через сито.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самая частая ошибка при приготовлении творожных пончиков — желание сделать тесто совершенно нелипким. Из-за лишней муки оно становится тяжелым. Лучше слегка смазать руки маслом и формировать шарики из мягкой массы».

Как приготовить пончики из одной пачки творога

Переложите творог в миску, добавьте яйцо, обычный и ванильный сахар, соль. Разотрите вилкой до однородности. Смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно всыпайте ее в творожную массу, перемешивая ложкой. Тесто должно получиться мягким и немного липким. Слегка смажьте руки растительным маслом. Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Слишком крупные пончики могут не успеть пропечься внутри. Налейте масло в небольшую глубокую кастрюлю слоем около 4–5 см и нагрейте примерно до 165–170 °C. Не заполняйте посуду маслом больше чем наполовину. Осторожно опускайте пончики небольшими партиями. Обжаривайте примерно 4–6 минут, периодически переворачивая, до равномерного золотистого цвета. Время зависит от размера шариков. Первый пончик разрежьте и проверьте середину: она должна быть полностью приготовленной, без сырого теста. Готовые изделия переложите на бумажное полотенце. Когда пончики немного остынут, посыпьте их сахарной пудрой и подавайте к столу.

Из указанного количества продуктов получится примерно 18–22 небольших пончика.

Почему пончики получаются плотными и не поднимаются

Чаще всего причина в избытке муки. Творожное тесто должно оставаться мягким, поэтому не стоит пытаться добиться такой же плотности, как у теста для пельменей.

Вторая ошибка — неправильная температура масла. Если оно недостаточно горячее, пончики долго жарятся и впитывают больше жира. При слишком сильном нагреве поверхность быстро темнеет, а середина остается сырой.

Разрыхлитель тоже играет важную роль. Он помогает тесту увеличиваться в объеме во время приготовления, поэтому важно использовать свежий продукт и равномерно распределять его в муке.

Не стоит и слишком долго вымешивать тесто. Достаточно соединить ингредиенты, чтобы масса стала однородной.

С чем подавать творожные пончики

Самый простой вариант — сахарная пудра. Она подчеркивает нежный творожный вкус и делает пончики похожими на десерт из пекарни.

Для более интересной подачи можно поставить рядом сметану, ягодный соус или домашнее варенье. А если хочется шоколадного вкуса, достаточно растопить несколько долек шоколада с небольшим количеством молока и полить теплые пончики.

Есть их лучше вскоре после приготовления, когда корочка еще слегка хрустит, а серединка остается особенно мягкой. В отличие от привычных сырников, такие творожные шарики получаются маленькими, воздушными и напоминают настоящие домашние пончики.

Может быть интересно: