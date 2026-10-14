Вдова умершего от рака Валентина Юдашкина обратилась к нему
Марина Юдашкина в день рождения супруга опубликовала его портрет и обратилась к нему с теплыми словами. Публикацию вдовы Валентина Юдашкина поддержали многие известные люди, сообщает Главный региональный.
Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая 2023 года. Сегодня модельеру исполнилось бы 63 года. В памятную дату его жена разместила на личной странице снимок дизайнера.
На фотографии Валентин Абрамович запечатлен в темно-зеленой водолазке и черном жакете. Он смотрит в камеру и улыбается.
Юдашкина подписала публикацию словами: «Сегодня твой день рождения! Светлая память, дорогой!»
На обращение вдовы отреагировали представители эстрады и светской среды. Кристина Орбакайте написала: «Наш любимый Валечка». Ее мать Алла Пугачева была близка с дизайнером и после его смерти признавалась, что скучает по нему.
Под публикацией также отметились Ольга Орлова, Игорь Крутой, Инна Михайлова, Яна Рудковская, Инна Маликова, Игорь Николаев, Светлана Бондарчук и Екатерина Стриженова. Они выразили поддержку Марине Юдашкиной и почтили память модельера.
Валентин Юдашкин скончался после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. После его смерти работу Дома Юдашкина продолжили жена и дочь. Марина Юдашкина занимает руководящую должность в доме моды, а Галина Юдашкина является его творческим директором.
Сейчас вдова народного художника России старается чаще бывать рядом с семьей и внуками: 10-летним Анатолием, восьмилетним Аркадием и четырехлетней Агатой. Ранее родители девочки организовали ей праздник в парке развлечений в США, а позднее Марина Юдашкина вместе с дочерью и зятем проводила внуков в престижную школу в Дубае.
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