Священник Головин назвал четыре главных смертных греха

Православный священник Владимир Головин заявил, что в библейской традиции смертными считались не семь грехов, а четыре. Он пояснил, что именно за такие поступки в Ветхом Завете человеку грозила казнь через побиение камнями, сообщает Кулик.

К числу таких нарушений священник отнес богохульство, убийство, разврат и тяжкое оскорбление родителей. По его словам, эти поступки считались настолько тяжелыми, что за них назначали смертное наказание.

Головин также подчеркнул, что рукоблудие, несмотря на распространенное представление, не относится к смертным грехам. Священник отметил, что именно четыре названных нарушения отдаляют человека от Святого Духа.

При этом он не стал относить остальные грехи, в том числе вошедшие в известный перечень семи смертных грехов, к поступкам с такими же разрушительными последствиями.

В завершение Головин напомнил евангельский рассказ о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии. В его пересказе Христос позволил осудить ее только тому, кто сам без греха, после чего отпустил женщину и призвал ее больше так не поступать.