Греки готовят эту запеканку вместо привычной картошки с мясом: сочный фарш, нежный соус и этот овощ превращаются в аппетитный ужин
ПроКазань
В греческой кухне есть блюдо, которое легко заменит привычную картофельную запеканку с мясом. Мусака получается сытной, сочной и удивительно нежной благодаря сочетанию мясного фарша, баклажанов и сливочного соуса. Сверху образуется румяная корочка, а внутри скрываются ароматные слои.
Главный ингредиент здесь — баклажаны. Они впитывают вкус мясного соуса, становятся мягкими и придают запеканке особую текстуру. При этом готовить мусаку дома проще, чем кажется, хотя времени потребуется немного больше, чем для обычного ужина.
Что понадобится для греческой мусаки
На 5–6 порций:
баклажаны — 2 крупных (600–700 г);
мясной фарш — 500 г;
репчатый лук — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
протертые томаты — 300 г;
твердый сыр — 100 г;
растительное или оливковое масло — 3 ст. л.;
соль, черный перец, орегано — по вкусу.
Для соуса бешамель:
молоко — 500 мл;
сливочное масло — 40 г;
мука — 40 г;
мускатный орех — щепотка.
В греческой мусаке часто используют баранину или говядину, но для домашнего варианта подойдет и смешанный фарш. Главное, чтобы мясная начинка получилась густой, без лишней жидкости.
Как приготовить мусаку в духовке
Нарежьте баклажаны пластинами толщиной около 7 мм. Слегка смажьте маслом, разложите на противне и запекайте при 200 °C примерно 20 минут до мягкости.
Мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте лук на сковороде до прозрачности, добавьте чеснок и фарш. Готовьте 7–10 минут, разбивая мясные комочки.
Добавьте протертые томаты, соль, перец и орегано. Тушите еще 10–15 минут, пока соус не загустеет.
Для бешамеля растопите сливочное масло в сотейнике, всыпьте муку и прогрейте около минуты. Постепенно вливайте теплое молоко, постоянно размешивая венчиком.
Варите соус на слабом огне 4–6 минут до легкого загустения. Добавьте мускатный орех и немного соли.
В форму для запекания выложите половину баклажанов, затем мясной соус и оставшиеся баклажаны. Равномерно распределите бешамель и посыпьте тертым сыром.
Запекайте при 180 °C примерно 35–40 минут, пока верх не станет золотистым. Перед нарезкой оставьте мусаку на 15 минут, чтобы слои лучше держали форму.
Почему мусака иногда получается водянистой
Самая частая ошибка — использовать сырые баклажаны. Во время запекания они выделяют влагу, из-за чего запеканка может потерять форму. Предварительное запекание помогает убрать часть жидкости и делает вкус овощей насыщеннее.
Не менее важно хорошо уварить мясной соус. Если томатная заливка останется слишком жидкой, мусаку будет трудно нарезать аккуратными порциями.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не спешите разрезать мусаку сразу после духовки. Дайте ей постоять хотя бы 15 минут — соус немного стабилизируется, а слои будут лучше держаться. Так запеканка получится не только вкусной, но и красивой при подаче».
С чем подавать греческую запеканку
Мусака сама по себе достаточно сытная, поэтому сложный гарнир ей не нужен. Лучше всего дополнить ее свежими помидорами, огурцами или простым овощным салатом с оливковым маслом.
На следующий день запеканка тоже остается вкусной. После охлаждения слои становятся плотнее, поэтому мусаку удобно нарезать на порции и разогревать по мере необходимости.
Именно сочетание мягких баклажанов, ароматного мяса и нежного бешамеля делает это блюдо особенным. Получается полноценный домашний ужин, который заметно отличается от привычной картошки с фаршем.
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