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Перечислены 6 признаков возможной остановки сердца

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В России внезапная остановка сердца каждый год приводит к смерти около 200–250 тысяч человек. Кардиолог Мария Яковлева пояснила, что причиной такого состояния может стать не только инфаркт, но и ишемия, сердечная недостаточность или желудочковая тахикардия, сообщает ЮФ.

Особую тревогу у медиков вызывают случаи внезапной остановки сердца у молодых людей. Такие ситуации все чаще фиксируют у студентов и спортсменов, которые раньше не сообщали о проблемах с сердцем.

Шведские ученые изучили примерно тысячу случаев внезапной смерти среди людей в возрасте от одного года до 36 лет. Средний возраст умерших составил 23 года, при этом большинство погибших были мужчинами.

Примерно у трети людей за полтора года до смерти появлялись настораживающие симптомы. Среди них называли обмороки, судороги, учащенное сердцебиение, тошноту, высокую температуру и изменения на электрокардиограмме.

У части умерших ранее диагностировали психические расстройства. Врачи допускали, что прием психотропных препаратов мог влиять на работу сердца.

Доктор Фриск Торелл подчеркивал, что подобные признаки нельзя оставлять без внимания. По его словам, человеку с такими симптомами важно пройти комплексное обследование, в том числе психиатрическое, поскольку состояние психики связано с сердечной деятельностью.

Медики напоминают, что молодым и физически активным людям стоит регулярно проверять сердце. При внезапной остановке сердца шансы на выживание остаются низкими: даже при своевременной помощи вероятность спасти человека не превышает 20%.

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