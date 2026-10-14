За девять месяцев аферисты выманили у татарстанцев 3,7 млрд рублей

За девять месяцев 2026 года жители Татарстана лишились 3,7 миллиарда рублей из-за действий мошенников. Об этом на пресс-конференции сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств УГРО МВД по республике Радис Юсупов. Один только сентябрь обошёлся татарстанцам в 533 миллиона рублей потерь.

Годом ранее, за тот же период 2025-го, аферисты выманили у жителей республики свыше 4 миллиардов рублей. Формально преступлений стало меньше, однако суммы ущерба сокращаются неохотно: злоумышленники перешли на крупные разовые хищения, забирая у жертв сразу серьёзные деньги.

Работу по таким делам в республике ведут активно. С января по сентябрь в Татарстане расследовали и направили в суд 2,9 тысячи уголовных дел о преступлениях в киберпространстве.

Из этого массива 271 дело касается дропперов — тех, кто передаёт свои банковские счета для транзита похищенных средств.