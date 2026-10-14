В Алькеевском районе РТ обнаружили слой деревни Среднее Биктимирово

Новый объект культурного наследия появился в Алькеевском районе Татарстана. Археологи зафиксировали культурный слой деревни Среднее Биктимирово, который относят ко второй половине XIX — первой половине XX века. Об этом сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Находку сделали во время обследования территории, где планируется реконструкция автодороги Алькеевское — Высокий Колок. Исследованный участок занимает 0,58 гектара, его параметры — 279 на 24 метра. Толщина культурного слоя здесь варьируется от 20 до 60 сантиметров.

Среди предметов, обнаруженных на месте, — остатки жилых построек, обломки гончарной керамики, кости животных, металлические изделия, стекло времен Российской империи и деревянный образок. Сама деревня известна с 1710 года.

Ранее в окрестностях этого населенного пункта находили булгарское селище домонгольского периода. А в 1913 году там обнаружили клад, состоявший из 500 серебряных монет XIV века. Сейчас Комитет готовит приказ о включении нового объекта в перечень выявленных памятников.