Nature: обнародованы 800 гб секретных данных о полете человека к Луне

Более 800 гигабайт материалов, собранных во время исторического облета Луны, стали доступны широкой публике. В массив вошли фотографии, звукозаписи, письменные заметки и другие данные миссии «Артемида-2», об этом пишет Nature.

Специалисты Мэрилендского университета в округе Балтимор совместно с коллегами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили опубликованный массив информации. Он связан с полетом экипажа корабля «Орион», который провел в глубоком космосе десять дней.

Во время миссии пилотируемый корабль удалился от Земли на рекордные 406 771 километр. Четыре астронавта стали первыми людьми за последние пятьдесят лет, увидевшими Луну с близкого расстояния.

В ходе шестичасового облета экипаж собрал важные научные данные и подробно зафиксировал особенности поверхности спутника. Среди оттенков, которые отметили исследователи, были коричневые, бежевые и зеленые участки. Отдельная текстура грунта напомнила астронавтам плесень на куске хлеба.

Кроме цветовых особенностей, экипаж регулярно видел яркие вспышки. Они возникали при столкновении микрометеоритов с поверхностью Луны.

Планетолог Мари Хендерсон заявила, что рада передать эти материалы мировому научному сообществу. По ее словам, работа новых исследователей с опубликованными данными поможет продвинуться в понимании устройства Луны.

Полет прошел в апреле 2026 года. Главной задачей миссии была проверка надежности корабля «Орион» в условиях открытого космоса.

Полученные материалы также показали, насколько сложной может быть визуальная ориентация на Луне. Прямой солнечный свет ослеплял астронавтов, а смена угла освещения искажала восприятие глубины кратеров. Такие особенности особенно важны для будущих пилотируемых высадок в полярных районах спутника.

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