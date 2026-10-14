Курица в сливочном соусе с вялеными томатами получила название «Выходи за меня»: готовлю знаменитую «Марри ми» — мясо получается нежнейшим

Есть блюда, которые выглядят так, будто их приготовили на ресторанной кухне, хотя на самом деле для них достаточно одной сковороды. Курица в густом сливочном соусе с вялеными томатами — как раз такой случай. Мясо получается нежным, а соус настолько ароматным, что его хочется собрать с тарелки последним кусочком хлеба.

В англоязычных кулинарных блогах этот рецепт известен как Marry Me Chicken — «Выходи за меня». Романтичное название связано с шутливой идеей, что после такого ужина захочется сделать предложение руки и сердца. Но главный секрет популярности блюда гораздо проще: сочетание сливок, пармезана, чеснока и вяленых томатов действительно получается удачным.

Что понадобится для курицы «Марри ми»

На 3–4 порции:

куриное филе — 600 г;

сливки 20% — 200 мл;

вяленые томаты в масле — 70 г;

пармезан — 40 г;

чеснок — 3 зубчика;

куриный бульон — 150 мл;

сливочное масло — 20 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

сушеный орегано — ½ ч. л.;

соль и черный перец — по вкусу;

свежий базилик — для подачи.

Для этого блюда лучше выбирать небольшие куриные грудки или разрезать крупное филе вдоль на две тонкие части. Так мясо приготовится равномернее и не успеет пересохнуть.

Как приготовить нежную курицу в сливочном соусе

Разрежьте куриное филе вдоль на тонкие пласты. Слегка посолите и поперчите с обеих сторон. Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом. Обжарьте курицу на среднем огне примерно по 2–3 минуты с каждой стороны до легкой золотистой корочки. Переложите на тарелку. Уменьшите нагрев. Добавьте в сковороду измельченный чеснок и прогрейте около 30 секунд, не допуская подгорания. Влейте куриный бульон, перемешайте, собирая со дна сковороды ароматные поджаренные частицы. Добавьте нарезанные вяленые томаты и орегано. Влейте сливки и всыпьте мелко натертый пармезан. Перемешайте до получения однородного соуса. Верните курицу в сковороду, накройте крышкой и готовьте на слабом огне еще 5–8 минут. Время зависит от толщины филе. Температура в центре мяса должна достигнуть 74 °C. Снимите сковороду с огня, добавьте свежий базилик и дайте блюду постоять пару минут перед подачей.

Соус должен получиться достаточно густым, чтобы обволакивать кусочки курицы. Если он слишком сильно загустел, добавьте немного горячего бульона.

Почему курица получается сухой даже в сливках

Самая распространенная ошибка — слишком долго жарить филе перед добавлением соуса. Куриная грудка содержит мало жира, поэтому при длительном нагревании быстро теряет сочность. Достаточно слегка подрумянить мясо, а затем довести его до готовности в сливочной заливке.

Вторая ошибка — сильное кипение соуса. При высокой температуре сливки могут расслаиваться, а сыр — собираться в комочки. Поэтому после добавления сливок нагрев лучше уменьшить.

Особое внимание стоит уделить вяленым томатам. Они обладают насыщенным вкусом и часто содержат достаточно соли, поэтому окончательно солить блюдо лучше после добавления всех ингредиентов.

С чем подавать курицу «Выходи за меня»

Лучше всего к этому блюду подходят паста, картофельное пюре или рассыпчатый рис. Они хорошо сочетаются с густым сливочным соусом и помогают сделать ужин более сытным.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не выливайте масло из банки с вялеными томатами. Если оно ароматное и подходит для жарки, можно использовать небольшое количество вместо обычного растительного масла. Так вкус соуса станет еще выразительнее».

Перед подачей курицу можно дополнительно посыпать пармезаном и украсить листочками базилика. Получается красивое блюдо с нежным мясом и насыщенным соусом, которое подойдет и для семейного ужина, и для особенного вечера.

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