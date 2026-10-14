Кулинария

Картошка покрылась золотистой корочкой, а внутри сырая: эта ошибка при жарке превращает гарнир в разочарование

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Почему жареная картошка покрывается золотистой ...

ПроКазань

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Жареная картошка кажется одним из самых простых домашних блюд, но иногда даже привычный рецепт подводит. Снаружи ломтики уже покрылись аппетитной золотистой корочкой, а внутри остались твердыми и неприятно хрустят на зубах. Приходится продолжать жарку, рискуя получить подгоревшую поверхность вместо вкусного гарнира.

Чаще всего проблема возникает из-за слишком сильного нагрева сковороды. Картофель быстро подрумянивается снаружи, но тепло не успевает проникнуть в середину кусочков. Особенно часто это случается, когда картошку нарезают толстыми ломтиками и сразу отправляют в сильно раскаленное масло.

Почему картошка остается сырой внутри

При жарке поверхность картофеля нагревается значительно быстрее середины. Именно снаружи испаряется влага и образуется румяная корочка, тогда как внутренней части требуется дополнительное время, чтобы стать мягкой.

Если с самого начала включить максимальный огонь, картофель может приобрести красивый цвет раньше, чем приготовится полностью. Увеличение количества масла проблему не решает, а иногда только делает блюдо более жирным.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не пытайтесь приготовить картошку быстрее за счет максимального нагрева. Лучше жарить ее на среднем огне, а в конце немного увеличить температуру для румяной корочки. Так ломтики успеют стать мягкими внутри и не подгорят снаружи».

Важна и одинаковая толщина нарезки. Если одни кусочки получились тонкими, а другие крупными, они будут готовиться с разной скоростью.

Как пожарить картошку с хрустящей корочкой

На 3 порции понадобится:

  • картофель — 700 г;

  • растительное масло — 3 ст. л.;

  • репчатый лук — 1 шт. по желанию;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу.

  1. Очистите картофель и нарежьте одинаковыми брусочками толщиной около 7–8 мм. Слишком крупные кусочки лучше не делать.

  2. Промойте нарезанный картофель в холодной воде, чтобы удалить часть поверхностного крахмала. Затем тщательно обсушите бумажным полотенцем.

  3. Разогрейте широкую сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите картофель относительно свободным слоем, не переполняя посуду.

  4. Жарьте первые 4–5 минут без постоянного перемешивания, чтобы снизу начала образовываться корочка.

  5. Аккуратно переверните ломтики и продолжайте готовить еще 10–15 минут на среднем огне, периодически перемешивая. Время зависит от сорта картофеля и толщины нарезки.

  6. Если используете лук, добавьте его примерно за 5–7 минут до готовности. Так он успеет подрумяниться, но не сгорит.

  7. Проверьте самый крупный кусочек вилкой. Если она легко входит в середину, картофель готов. Посолите, поперчите и при необходимости ненадолго увеличьте нагрев для более выраженной корочки.

Что еще мешает картошке хорошо прожариться

Одна из распространенных ошибок — выкладывать на сковороду слишком много картофеля. Из-за этого температура поверхности падает, выделяющаяся влага испаряется медленнее, а ломтики начинают тушиться вместо жарки.

Не стоит постоянно перемешивать картошку. Если переворачивать ее каждые несколько секунд, поверхности не хватает времени для образования золотистой корочки. Но и оставлять блюдо совсем без внимания нельзя, иначе нижний слой может подгореть.

Еще одна проблема — влажный картофель. Капли воды на поверхности мешают равномерному подрумяниванию и вызывают разбрызгивание горячего масла.

Если картошка уже сильно зарумянилась, но внутри осталась твердой, уменьшите нагрев и ненадолго прикройте сковороду крышкой, чтобы кусочки дошли до готовности. Затем снимите крышку и дайте лишней влаге испариться. Корочка может стать менее хрустящей, зато гарнир не придется выбрасывать.

Правильно приготовленная жареная картошка должна быть мягкой внутри и румяной снаружи. Для этого не нужен максимальный огонь — гораздо важнее подходящая нарезка, умеренный нагрев и немного терпения.

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