Картошка покрылась золотистой корочкой, а внутри сырая: эта ошибка при жарке превращает гарнир в разочарование
ПроКазань
Жареная картошка кажется одним из самых простых домашних блюд, но иногда даже привычный рецепт подводит. Снаружи ломтики уже покрылись аппетитной золотистой корочкой, а внутри остались твердыми и неприятно хрустят на зубах. Приходится продолжать жарку, рискуя получить подгоревшую поверхность вместо вкусного гарнира.
Чаще всего проблема возникает из-за слишком сильного нагрева сковороды. Картофель быстро подрумянивается снаружи, но тепло не успевает проникнуть в середину кусочков. Особенно часто это случается, когда картошку нарезают толстыми ломтиками и сразу отправляют в сильно раскаленное масло.
Почему картошка остается сырой внутри
При жарке поверхность картофеля нагревается значительно быстрее середины. Именно снаружи испаряется влага и образуется румяная корочка, тогда как внутренней части требуется дополнительное время, чтобы стать мягкой.
Если с самого начала включить максимальный огонь, картофель может приобрести красивый цвет раньше, чем приготовится полностью. Увеличение количества масла проблему не решает, а иногда только делает блюдо более жирным.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не пытайтесь приготовить картошку быстрее за счет максимального нагрева. Лучше жарить ее на среднем огне, а в конце немного увеличить температуру для румяной корочки. Так ломтики успеют стать мягкими внутри и не подгорят снаружи».
Важна и одинаковая толщина нарезки. Если одни кусочки получились тонкими, а другие крупными, они будут готовиться с разной скоростью.
Как пожарить картошку с хрустящей корочкой
На 3 порции понадобится:
картофель — 700 г;
растительное масло — 3 ст. л.;
репчатый лук — 1 шт. по желанию;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу.
Очистите картофель и нарежьте одинаковыми брусочками толщиной около 7–8 мм. Слишком крупные кусочки лучше не делать.
Промойте нарезанный картофель в холодной воде, чтобы удалить часть поверхностного крахмала. Затем тщательно обсушите бумажным полотенцем.
Разогрейте широкую сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите картофель относительно свободным слоем, не переполняя посуду.
Жарьте первые 4–5 минут без постоянного перемешивания, чтобы снизу начала образовываться корочка.
Аккуратно переверните ломтики и продолжайте готовить еще 10–15 минут на среднем огне, периодически перемешивая. Время зависит от сорта картофеля и толщины нарезки.
Если используете лук, добавьте его примерно за 5–7 минут до готовности. Так он успеет подрумяниться, но не сгорит.
Проверьте самый крупный кусочек вилкой. Если она легко входит в середину, картофель готов. Посолите, поперчите и при необходимости ненадолго увеличьте нагрев для более выраженной корочки.
Что еще мешает картошке хорошо прожариться
Одна из распространенных ошибок — выкладывать на сковороду слишком много картофеля. Из-за этого температура поверхности падает, выделяющаяся влага испаряется медленнее, а ломтики начинают тушиться вместо жарки.
Не стоит постоянно перемешивать картошку. Если переворачивать ее каждые несколько секунд, поверхности не хватает времени для образования золотистой корочки. Но и оставлять блюдо совсем без внимания нельзя, иначе нижний слой может подгореть.
Еще одна проблема — влажный картофель. Капли воды на поверхности мешают равномерному подрумяниванию и вызывают разбрызгивание горячего масла.
Если картошка уже сильно зарумянилась, но внутри осталась твердой, уменьшите нагрев и ненадолго прикройте сковороду крышкой, чтобы кусочки дошли до готовности. Затем снимите крышку и дайте лишней влаге испариться. Корочка может стать менее хрустящей, зато гарнир не придется выбрасывать.
Правильно приготовленная жареная картошка должна быть мягкой внутри и румяной снаружи. Для этого не нужен максимальный огонь — гораздо важнее подходящая нарезка, умеренный нагрев и немного терпения.
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