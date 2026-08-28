Крупнейший позвонок мегалодона нашли в 1970-х, после чего он исчез

Палеонтологи повторно изучили останки мегалодона, найденные в Дании почти полвека назад. Речь идет о фрагментах позвонков древней акулы из глиняного карьера Грам, сообщает ScienceAlert.

Окаменелости обнаружили в 1978 году. Тогда исследователи нашли около 20 позвонков, принадлежавших одной особи мегалодона.

Крупнейший из позвонков, по первоначальным данным, достигал 23 сантиметров в диаметре. Этот показатель до сих пор считается рекордным для известных позвонков мегалодона.

В 1989 году образец был сильно поврежден во время перевозки между хранилищами. После этого находку долгое время считали утраченной.

Позднее куратор Музея естественной истории Дании Бент Эрик Крамер Линдов обнаружил коробку с фрагментами и распознал в них части пропавших окаменелостей.

Повторное исследование показало, что среди сохранившихся материалов есть два частично уцелевших позвонка, не менее 185 небольших фрагментов и куски породы со следами костей.

Один из позвонков сохранил центральную часть и элементы края. Это позволило ученым снова измерить его радиус — около 11,5 сантиметра.

Таким образом, прежняя оценка диаметра в 23 сантиметра получила подтверждение. Эти данные важны для расчетов максимальных размеров мегалодона.

Исследователи считают, что находка поддерживает оценку предельной длины древней акулы примерно до 24,3 метра. При этом такие расчеты основаны на сопоставлении неполных ископаемых позвоночников с данными о современных и вымерших акулах.

У акул скелет в основном состоит из хряща, поэтому он редко сохраняется в ископаемом виде. Чаще всего до палеонтологов доходят зубы и отдельные позвонки.

При изучении осадка вокруг костей специалисты также нашли чешую ископаемой гигантской акулы. Авторы работы предполагают, что она могла быть частью содержимого желудка мегалодона.

Если эта версия верна, крупнейшие особи древнего хищника могли питаться не только морскими млекопитающими, но и крупными акулами.

Мегалодоны жили примерно от 23 до 3,6 миллиона лет назад и считаются одними из самых крупных морских хищников в истории. Новое исследование опубликовано в журнале Palaeontologia Electronica.

Авторы работы отдельно отметили значение музейных коллекций. В них могут десятилетиями храниться образцы, способные дать важные данные после повторного изучения.

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