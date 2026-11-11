Фарид Абдулганиев возглавил совет по делам соотечественников при Раисе РТ
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев утвержден председателем Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ. Соответствующий указ подписал руководитель республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Из состава совета выведен бывший председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов. Его место заняла нынешняя глава ведомства Оксана Саргина. Кроме того, приведены в соответствие с актуальными наименованиями должности двух других членов структуры: почетного председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, ранее возглавлявшего совет, и председателя совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдара Гильмутдинова.
Координационный совет по делам соотечественников создан в 2009 году. За 17 лет работы он стал ключевым консультативным институтом для межведомственного взаимодействия органов власти, бизнеса, общественности и дипломатического корпуса. В парламенте отметили, что Татарстан строит работу с соотечественниками в тесной координации с федеральным центром, охватывая не только гуманитарную сферу, но и экономическое и политическое взаимодействие.
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