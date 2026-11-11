Новости Татарстана

Фарид Абдулганиев возглавил совет по делам соотечественников при Раисе РТ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев утвержден председателем Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ. Соответствующий указ подписал руководитель республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Из состава совета выведен бывший председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов. Его место заняла нынешняя глава ведомства Оксана Саргина. Кроме того, приведены в соответствие с актуальными наименованиями должности двух других членов структуры: почетного председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, ранее возглавлявшего совет, и председателя совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдара Гильмутдинова.

Координационный совет по делам соотечественников создан в 2009 году. За 17 лет работы он стал ключевым консультативным институтом для межведомственного взаимодействия органов власти, бизнеса, общественности и дипломатического корпуса. В парламенте отметили, что Татарстан строит работу с соотечественниками в тесной координации с федеральным центром, охватывая не только гуманитарную сферу, но и экономическое и политическое взаимодействие.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

20 часов назад

Круговой: не удивился, что Глушенкова не вызвали в сборную РФ

Польза

день назад

ВТБ: выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

уничтожение тараканов и клопов

Не у нас

20 часов назад

Учёные сообщили, как прошло вскрытие 400-летнего замка с затонувшего корабля

Не у нас

день назад

«Надо с уважением относиться». Солари ответил на заявление игрока «Зенита»

вязаные игрушки из плюшевой пряжи цена в Новосибирске

Не у нас

день назад

Священник РПЦ назвал пугающие знаки: конец света идет по Писанию

Кулинария

день назад

Забытый десерт из ряженки: замораживаю, отцеживаю — получается нежный крем без выпечки

Кулинария

день назад

Польский суп журек готовят на ржаной закваске: необычная кислинка делает вкус совершенно особенным

Кулинария

день назад

Итальянцы запекают виноград с сыром и травами: неожиданная закуска, которую подают с хрустящим хлебом
Новости Татарстана
22 часа назад

Мокрый снег и до +4 градусов: прогноз погоды в Татарстане на сегодня

Сегодня в Татарстане облачно с прояснениями, ме...

Кулинария

36 минут назад

Татарская губадия удивляет с первого кусочка: в одном пироге сочетаются рис, изюм, яйца и корт

Интересное в Казани

день назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных

Кулинария

3 часа назад

Корейцы превращают обычную редьку в хрустящую закуску: остро-сладкий вкус раскрывается с первой ложки

Новости Татарстана

6 часов назад

Талия Минуллина: гостей Казани больше, чем номеров в отелях
ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы
Польза
11 часов назад

ВТБ: семейная ипотека «переезжает» в регионы

Кулинария

6 часов назад

Творог смешиваю с простыми продуктами и жарю: финские лепёшки получаются нежнее привычных сырников

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане появится рабочая группа по развитию беспилотной экономики

Кулинария

7 часов назад

В Индии обычную морковь превращают в десерт: тушат с молоком, и получается нежное лакомство
Конфеты со вкусом том яма и мармеладные гайки: ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Конфеты со вкусом том яма и мармеладные гайки: 10 сладостей, которые удивят даже бывалых в Казани