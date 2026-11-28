Исследование показало, как ИИ меняет работу российских компаний
Внедрение искусственного интеллекта помогает российским компаниям быстрее принимать решения и сокращать время выполнения рабочих задач, однако увеличение выручки отмечают далеко не все организации. К таким выводам пришли специалисты Сбер2В Аналитики и Сбер2В ИИ по итогам исследования, проведенного к международной конференции AI Journey, пишет ПроКазань.
Среди компаний, регулярно применяющих новые технологии, наиболее распространенным результатом стало ускорение принятия решений. Об этом сообщили 45,5% участников опроса. Улучшение обслуживания клиентов отметили 38%, а сокращение трудозатрат и количества ошибок — по 37,2%.
При этом прямой финансовый эффект оказался менее заметным. Увеличение выручки благодаря применению искусственного интеллекта зафиксировали 22% респондентов, а снижение денежных расходов — 23%.
Влияние на производительность
Положительные изменения отмечаются и при выполнении повседневных рабочих задач. Почти половина участников исследования (47%) сообщили, что благодаря искусственному интеллекту стали тратить на них на 10–24% меньше времени.
Еще 23,7% опрошенных оценили ускорение работы в пределах 25–49%. Сократить время выполнения задач вдвое и более удалось 14,2% респондентов.
Как компании внедряют новые технологии
Регулярное использование искусственного интеллекта в рабочих процессах подтвердили 23% участников исследования. Еще 26,1% сообщили о тестировании подобных решений и запуске пробных проектов.
Наиболее востребованными направлениями применения технологии стали:
подготовка и обработка документов — 45,9%;
разработка информационных систем — 43,4%;
аналитика и прогнозирование — 42,1%;
обслуживание клиентов — 39,7%.
Исследование Сбер2В Аналитики проводилось в ноябре 2026 года среди представителей российских компаний из разных отраслей экономики.
При этом сведения о финансовой экономии, дополнительной выручке и вложениях в искусственный интеллект основаны на ответах 87 участников. Вопрос о предполагаемых сроках окупаемости соответствующих проектов задавали 48 респондентам.
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