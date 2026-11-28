В Татарстане социальный контракт остается одним из ключевых инструментов поддержки малоимущих семей. С 2020 года в рамках нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России, в республике заключено свыше 45,1 тысячи таких соглашений, а помощь получили более 115,1 тысячи человек. Как уточнили в пресс-службе Министерства труда РТ, самым востребованным направлением стало содействие в трудоустройстве.

Особое внимание уделяется родителям: 1 479 контрактов оформили семьи с детьми, что охватило 5 061 человека — это 61,5% всех участников. Для матерей, включая многодетных и находящихся в отпуске по уходу за ребенком, программа открывает возможности для переобучения, поиска работы с гибким графиком или монетизации хобби без отрыва от семьи.

Эффективность программы в Татарстане выше среднероссийской: 79,6% завершивших соцконтракт увеличили доход (по РФ — 74,5%), а у 61,1% доход превысил прожиточный минимум (по РФ — 44%). Популярно и открытие собственного дела — на эти цели выделяется до 350 тысяч рублей. Среди жительниц республики востребованы парикмахерские услуги, швейное дело, косметология и онлайн-торговля, для начинающих предпринимателей доступны бесплатные консультации и обучение.

На 2026 год на программу заложено 811,54 миллиона рублей, из которых 438,23 миллиона — из федерального бюджета. Уже заключено 3 866 контрактов при плане 3 388: 2 038 — на поиск работы, 1 266 — на ИП, 132 — на личное подсобное хозяйство, 430 — на прочие мероприятия. Таким образом, 89% соглашений направлены на помощь в организации занятости.