Российские нейрохирурги впервые использовали отечественную лазерную систему для наблюдения за кровообращением головного мозга непосредственно во время операции. Разработку ученых Сеченовского университета и Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко применили при удалении артериовенозной мальформации, сообащет ПроКазань.

Новая технология основана на методе лазерной спекл-контрастной визуализации. Она позволяет в режиме реального времени оценивать движение крови в сосудах и на доступных обзору участках поверхности мозга. При этом пациенту не требуется вводить контрастное вещество.

Артериовенозная мальформация представляет собой патологическое соединение артерий и вен, при котором кровь минует обычную капиллярную сеть. Во время хирургического удаления такого образования распределение кровотока меняется, поэтому врачам важно контролировать состояние окружающих сосудов и кровоснабжение мозговых тканей.

Работа прибора основана на анализе изменений лазерного излучения при его рассеянии в тканях. Движение эритроцитов меняет характерный зернистый рисунок, который фиксирует камера. Затем специальная программа преобразует полученные изображения в цветную карту. Она показывает относительную скорость кровотока: чем ближе оттенок к красному, тем быстрее движется кровь.

Разработка отличается от традиционных способов контроля кровообращения. В частности, для ее работы не нужны ультразвуковые датчики или введение контрастного вещества. Кроме того, наблюдение можно проводить непрерывно на протяжении всей операции.

По словам нейрохирурга и одного из разработчиков Антона Коновалова, создать подобную систему и встроить ее в хирургический микроскоп удалось лишь трем научным коллективам в мире.

Устройство уже запатентовано и прошло испытания на специальных моделях тканей и лабораторных животных. Исследования подтвердили его безопасность и работоспособность. Сейчас прибор используют в отдельных клинических случаях.

При этом специалисты подчеркивают, что для определения влияния новой технологии на ход операций и результаты лечения пациентов необходимы дополнительные исследования.

Разработка системы продолжалась более шести лет. Ее дальнейшее совершенствование осуществляется при поддержке Российского научного фонда в рамках гранта № 22-65-00096-П. В перспективе ученые рассчитывают наладить серийное производство оборудования и расширить его применение в нейрохирургической практике.

Может быть интересно: