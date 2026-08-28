Интенсивность Эль-Ниньо достигла пиковых значений за 1000 лет
Климатический феномен Эль-Ниньо в Тихом океане за последние 40 лет стал почти на 40 процентов интенсивнее, чем в доиндустриальный период. К такому выводу пришли исследователи Мичиганского университета, изучившие кораллы Галапагосских островов, сообщает EurekAlert!.
Эль-Ниньо относится к главным факторам, влияющим на экстремальные погодные явления в разных частях планеты. Его усиление может сделать более выраженными засухи, сильные ливни, наводнения и связанные с ними последствия для инфраструктуры и здоровья людей.
Профессор Мичиганского университета Джулия Коул отметила, что при росте силы Эль-Ниньо усиливаются и климатические аномалии, связанные с этим явлением. По ее словам, изменения в гидрологическом цикле могут приводить к большему ущербу и повышать риск вспышек некоторых инфекционных заболеваний.
Ученые поясняют, что Эль-Ниньо связан с аномальным потеплением верхнего слоя воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Обычно такие события повторяются каждые три–пять лет и влияют на движение океанических течений и атмосферных потоков.
Оценить долгосрочную динамику этого явления сложно, поскольку регулярные инструментальные наблюдения ведутся только с 1980-х годов. Поэтому исследователи обратились к природным архивам.
Команда изучила 13 коралловых рифов у берегов пяти островов Галапагосского архипелага. Эти кораллы формировались на протяжении последнего тысячелетия и сохранили данные о температуре морской воды.
Для восстановления температурной картины специалисты анализировали содержание кислорода-18 в известковых скелетах кораллов. Также они изучали соотношение кальция и стронция в разных слоях.
Такие показатели позволяют оценить сезонные изменения температуры поверхности океана. По ним ученые проследили, насколько сильными были колебания, связанные с Эль-Ниньо, в разные периоды.
Результаты показали, что самые интенсивные эпизоды пришлись на последние 40–50 лет. В доиндустриальную эпоху, по данным кораллов, Эль-Ниньо в среднем оставался заметно слабее.
Исследователи также выявили связь между силой Эль-Ниньо и средней температурой Земли. По их оценке, дальнейшее потепление может дополнительно усилить этот феномен и связанные с ним экстремальные погодные явления.
Эль-Ниньо чередуется с Ла-Нинья — фазой, при которой поверхностные воды в тех же районах Тихого океана, напротив, охлаждаются. Такая смена фаз меняет распределение дождей и засух: в одних регионах усиливаются осадки, а в других возрастает риск продолжительной засухи.
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