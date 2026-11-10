«Индекс миллиона»: в Москве снизилась доступность элитных новостроек

В Москве продолжает снижаться доступность квартир в элитных новостройках. По итогам третьего квартала 2026 года на 100 млн рублей покупатель мог приобрести в среднем 43 квадратных метра такого жилья. За год показатель уменьшился на 5%, а отрицательную динамику аналитики зафиксировали в 14 из 18 рассматриваемых районов и локаций столицы. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group.

Специалисты используют для оценки ситуации так называемый «индекс миллиона». Он показывает, сколько квадратных метров элитного жилья можно приобрести на фиксированную сумму в 100 млн рублей.

Главной причиной сокращения показателя аналитики называют повышение стоимости недвижимости. За год средняя цена предложения на первичном рынке элитного жилья Москвы увеличилась на 6% и достигла 2,3 млн рублей за квадратный метр.

Партнёр и региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьёв объяснил подорожание в том числе появлением новых жилых комплексов. Застройщики выводят на рынок проекты с высокими стартовыми ценами, что влияет на общий уровень стоимости предложения.

При этом ситуация различается в зависимости от категории недвижимости. В новостройках премиального класса за 100 млн рублей в третьем квартале можно было приобрести в среднем 61 квадратный метр. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель сократился на 1%.

В наиболее дорогом сегменте, который относят к классу делюкс, указанной суммы хватало только на 30 квадратных метров. За год доступная площадь уменьшилась на 9%.

Где элитные квартиры подорожали сильнее всего

Самое заметное снижение «индекса миллиона» аналитики зафиксировали на Плющихе. Здесь показатель упал сразу на 29%, до 27 квадратных метров.

Эксперты связывают такую динамику с появлением новых проектов особо высокого класса. Стартовые цены в них превышают 3 млн рублей за квадратный метр.

Значительное сокращение доступности элитного жилья также наблюдалось в других районах Москвы. При этом в отдельных локациях изменения оказались минимальными.

Так, в Пресненском районе показатель уменьшился всего на 1%. За 100 млн рублей здесь можно приобрести около 64 квадратных метров элитной недвижимости.

Аналогичное снижение на 1% произошло на Сретенке, где указанной суммы достаточно для покупки в среднем 42 квадратных метров.

В двух локациях аналитики, напротив, отметили увеличение доступной площади.

На Чистых прудах «индекс миллиона» вырос на 1%, достигнув 41 квадратного метра. В Раменках рост оказался более существенным — 8%, до 72 квадратных метров.

Кроме того, по итогам третьего квартала перечень исследуемых территорий пополнился двумя новыми локациями. На первичном рынке элитного жилья появились проекты в Гагаринском и Басманном районах.

Где за 100 млн рублей можно купить больше жилья

Наименьшую площадь за указанную сумму предлагают в традиционно дорогих районах столицы.

На Патриарших прудах и в районе Остоженки — Пречистенки бюджет в 100 млн рублей позволяет приобрести в среднем лишь 24 квадратных метра элитной недвижимости.

На противоположном конце списка оказался Басманный район. Здесь на ту же сумму покупателям доступны 91 квадратный метр — это максимальный показатель среди рассмотренных локаций.

Таким образом, разница между наиболее дорогими и сравнительно доступными районами элитной застройки превышает 67 квадратных метров при одинаковом бюджете.

Покупатели всё чаще выбирают районы за пределами центра

Изменения происходят не только в ценах, но и в географии сделок с дорогостоящим жильём.

По сведениям компании «Интермарк Городская недвижимость», в сентябре 2026 года на московском рынке элитных новостроек зарегистрировали 96 сделок стоимостью свыше 100 млн рублей каждая.

При этом 55 покупок пришлись на жилые комплексы за пределами Центрального административного округа.

Аналитики отмечают усиление интереса к таким территориям. За год показатель, характеризующий расширение географии покупок элитного жилья, вырос с 1,10 до 1,34.

В целом исследование показывает, что рост цен предложения продолжает сокращать площадь элитных квартир, доступную покупателям при неизменном бюджете.

При этом динамика существенно различается по районам: в большинстве локаций за 100 млн рублей теперь можно приобрести меньше недвижимости, чем год назад, однако в отдельных частях Москвы доступная площадь увеличилась.

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