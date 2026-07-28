ChatGPT перестал копировать стиль живых писателей

ChatGPT теперь отказывается от запросов на написание текста в манере известных авторов. Вместо этого нейросеть предлагает варианты, которые передают «общие черты» стиля, но сохраняют её собственный уникальный голос, сообщает Ars Technica.

При попытке заставить модель написать отрывок в духе Стивена Кинга ChatGPT предложила текст, передающий «схожие ощущения», но не точную имитацию. Такое же поведение наблюдалось для Дж. К. Роулинг и Эми Тан. Интересно, что нейросеть стала отвечать аналогично и на запросы о мёртвых авторах, хотя ранее, по данным отчёта No Latency, такого не было.

Изменения могут иметь юридические последствия: OpenAI ведёт судебные разбирательства с писателями о нарушении авторских прав. В одном иске говорится о «невероятной способности» ChatGPT генерировать тексты, похожие на защищённые копирайтом материалы. При этом закон США обычно не защищает стиль как таковой, но существенная схожесть может быть признана нарушением.

OpenAI отмечает, что её генератор изображений DALL·E 3 тоже отклоняет запросы в стиле ныне живущих художников. Подобную модель поведения демонстрируют Perplexity AI, а также (с оговорками) Claude и Copilot. В отличие от них, Google Gemini свободно выполняет такие задачи. Ранее суд утвердил мировое соглашение между разработчиком Claude (Anthropic) и авторами на $1,5 млрд. Компания использовала их книги для обучения, но суд признал это добросовестным использованием, хотя и отметил нарушение из-за хранения пиратских копий.