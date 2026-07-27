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В Нижнем Новгороде пройдет масштабный фестиваль

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Нижнем Новгороде 1 августа на Стрелке пройдет масштабный фестиваль с тремя сценами, спортивными событиями и ночной программой для гостей старше 18 лет. Билеты доступны на сайте ПАРИ ФЕСТ.

В музыкальной части заявлены десятки артистов. Среди участников — Big Baby Tape, ATL, Boulevard Depo, Тося Чайкина, Bad Balance, «КАССЕТА», TESLA by Nikita Zabelin и другие исполнители.

Завершит программу главной сцены проект «Станция метро Горьковская». После дневных выступлений фестиваль продолжится ночным событием SYSTEM 108 × ПАРИ РЕЙВ в пространстве «ЦЕХ».

В ночной программе выступят Kovyazin D, Errortica, Simple Symmetry, Mashkov, а также секретные гости. Для этого события установлено возрастное ограничение 18+.

Помимо концертов, посетителей ждет спортивная часть. В нее войдут турниры по паделу, соревнования по скейтбордингу, мастер-классы, выступления по слэклайну, киберспортивный турнир и другие активности.

Организаторы сообщают, что фестиваль продлится целые сутки. Основной площадкой станет нижегородская Стрелка.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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