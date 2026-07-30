Технологии

iPhone 16 Plus в России подешевел до 63 тысяч рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Apple снизила цену на iPhone 16 Plus в России. По информации Hi-Tech Mail.ru, к концу июля смартфон можно приобрести за 63 тысячи рублей. Наиболее выгодные предложения поступают от небольших магазинов электроники, тогда как на маркетплейсах устройство стоит немного дороже. При покупке с доставкой из-за рубежа с учётом пошлины цена достигает 70 тысяч рублей.

Журналисты предупреждают, что на рынке есть и более дешёвые варианты, но покупателям следует проявлять осторожность, чтобы не столкнуться с недобросовестными продавцами. Осенью 2025 года стоимость модели составляла 67–70 тысяч рублей.

iPhone 16 Plus оснащён стеклянно-металлическим корпусом, 6,7-дюймовым дисплеем Super Retina XDR OLED, процессором A18, 8 ГБ оперативной памяти, двойной камерой 48 и 12 Мп, портом USB-C и аккумулятором ёмкостью 4674 мА·ч. Ранее сообщалось, что iPhone Air в России подешевел до 60 тысяч рублей — в мае его стоимость превышала 70 тысяч.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

10 часов назад

MakeUseOf: отключение RAM Plus освобождает память на Android

Полезное

15 минут назад

Сармановский краеведческий музей стал победителем грантового конкурса ВТБ

лучшее средство от тараканов в квартире купить в москве отзывы покупателей

Технологии

день назад

TSMC достигла 20 000 пластин в месяц по 2-нм техпроцессу

Интересное в Казани

3 дня назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов

блэкворк тату

Технологии

день назад

Ответы ИИ теперь появляются в 43% запросов Google

Интересное в Казани

4 часа назад

Почему даже опытные прорабы ошибаются при выборе техники

Технологии

8 часов назад

Обновление Samsung привело к разряду и перегреву Galaxy S25 и S24 Ultra

Технологии

день назад

ChatGPT перестал копировать стиль живых писателей

Новости России

день назад

Кот игнорирует хозяина: что на самом деле чувствует питомец
Новости Татарстана
2 минуты назад

В Татарстане на выходных обещают дождливую погоду и до плюс 26 градусов

Выходные в Татарстане будут дождливыми с грозам...

Не у нас

17 минут назад

Госдума усиливает борьбу со страховым мошенничеством

Интересное в Казани

15 минут назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

Новости России

час назад

Самозанятые дождались больничных: деньги дадут не всем

Новости Казани

час назад

В «Салават Купере» откроют один из самых больших центров для детей с ОВЗ
Татарстанских соколов-балобанов за неделю замет...
Наука
53 минуты назад

Татарстанских соколов-балобанов за неделю заметили в четырех регионах России

Новости Казани

2 часа назад

Казань обошла Петербург: Метшин поднялся на 2-е место в рейтинге мэров

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане назвали лучшие творог и сметану по итогам дегустации

Технологии

3 часа назад

Искусственный интеллект станет главной темой форума KDW-2026
В Иннополис нельзя зайти просто так: что скрыва...
Интересное в Казани
6 дней назад

В Иннополис нельзя зайти просто так: что скрывается за фасадами самого молодого города России