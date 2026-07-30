iPhone 16 Plus в России подешевел до 63 тысяч рублей

Apple снизила цену на iPhone 16 Plus в России. По информации Hi-Tech Mail.ru, к концу июля смартфон можно приобрести за 63 тысячи рублей. Наиболее выгодные предложения поступают от небольших магазинов электроники, тогда как на маркетплейсах устройство стоит немного дороже. При покупке с доставкой из-за рубежа с учётом пошлины цена достигает 70 тысяч рублей.

Журналисты предупреждают, что на рынке есть и более дешёвые варианты, но покупателям следует проявлять осторожность, чтобы не столкнуться с недобросовестными продавцами. Осенью 2025 года стоимость модели составляла 67–70 тысяч рублей.

iPhone 16 Plus оснащён стеклянно-металлическим корпусом, 6,7-дюймовым дисплеем Super Retina XDR OLED, процессором A18, 8 ГБ оперативной памяти, двойной камерой 48 и 12 Мп, портом USB-C и аккумулятором ёмкостью 4674 мА·ч. Ранее сообщалось, что iPhone Air в России подешевел до 60 тысяч рублей — в мае его стоимость превышала 70 тысяч.