Шутка Петра Карпова довела Камилю Харисову до слез на ТНТ

В воскресенье на ТНТ показали третий выпуск нового сезона реалити «Большой куш», где за главный денежный приз продолжают бороться десять звездных пар. По правилам, у каждой команды есть чемодан: в одном лежат 10 миллионов рублей, в другом находится черная метка, означающая вылет, а остальные остаются пустыми. Участникам нужно удержаться в проекте, выбирая верную тактику на обмене чемоданами.

В первом выпуске из шоу выбыла Альбина Кабалина, российская актриса театра и кино из Набережных Челнов. Единственной представительницей города на проекте осталась Камиля Харисова. Она выступает в паре с хоккеистом Петром Карповым.

Утро для Камили и Петра началось спокойно: участники узнали, что находятся в безопасности. Однако Харисова была недовольна их положением в игре. В разговоре с партнером она призналась, что к третьей серии у них нет понимания, где может быть черная метка, у кого находятся деньги и какие союзы уже сложились между участниками. По словам Камили, им необходимо включаться в общую стратегию, а не просто наблюдать за действиями других пар.

Позже девушка продолжила обсуждение с Петром и отметила, что в проекте уже заметны два лагеря. Один, по ее словам, связан с Катей Гордон, Анжеликой и Романом, второй — с Линой, Юлией, Алексеем, Сергеем и Аленой. При этом Камиля призналась, что пока не до конца понимает позицию Иды Галич.

Разговоры о тактике, как выяснилось, не прошли бесследно. Петр действительно решил активнее участвовать в игре, но сделал это неожиданным для Камили способом. Во время завтрака он в шутку предложил Даниэлю Вегасу и Маргарите Дьяченковой обменяться партнерами. Эти слова сильно задели Харисову и удивили остальных участников.

Камиля восприняла заявление Петра как публичный отказ от нее. Девушка не сдержала слез и сказала партнеру, что он, по сути, решил отказаться от нее при всех. Для нее такая реплика стала неожиданной и болезненной, поскольку она не ожидала подобного поступка от сокомандника.

Ситуация за завтраком оказалась напряженной не только для Камили и Петра. Между несколькими участниками возник эмоциональный спор. Даниэль Вегас на предложение Карпова ответил отказом и заявил, что не представляет для себя более подходящего партнера, чем Маргарита Дьяченкова.

После завтрака участницы подошли поддержать Камилю, которая восприняла слова Петра как удар в спину. Карпов попытался извиниться и объяснить, что говорил в шутку, однако Харисова отказалась обсуждать произошедшее сразу и дала понять, что пока не готова к разговору.

Затем пары отправились на малое испытание. Участникам нужно было одновременно закатить девять мячей в лунки на неустойчивой платформе. Несмотря на обиду, Камиля сосредоточилась на задании и вместе с Петром приступила к выполнению. Все команды справились, но показали разное время.

Перед основной игрой участников снова собрали вместе, чтобы определить, кто пройдет одиночное задание. Выбор делал победитель прошлого испытания Иван Пышненко. Он отправил на задание Сергея Кашникова, которого участники считают одним из самых эрудированных игроков. Однако выполнить его Сергею не удалось.

После этого десять оставшихся пар отправились на большое испытание. По дороге Катя Гордон и Света Сильваши попытались привлечь Камилю и Петра на свою сторону, но договориться с ними не получилось.

На площадке участникам предложили испытание, знакомое зрителям по первому сезону, но в измененном виде. Парам предстояло с помощью кокосоходов переносить воду на голове и заполнять резервуар объемом восемь литров. Сергей Кашников и его партнерша Алена Повышева получили усложнение после провала одиночного задания: им нужно было набрать девять литров.

Лучший результат показали Лина Джебисашвили и Иван Пышненко, первыми заполнившие резервуар до нужной отметки. Вторыми стали Маргарита Дьяченкова и Даниэль Вегас, третье место заняли Анжелика Стубайло и Роман Нагучев. Камиля Харисова и Петр Карпов пришли четвертыми. Меньше повезло паре Алана и Иды Галич.

Непростым задание стало и для Артура Далалояна с Ольгой Бородиной. В ходе испытания Артур, по мнению Ольги, не слушал ее подсказки, что сильно ее задело.

Церемония обмена чемоданами прошла в напряженной атмосфере. На общий настрой повлияли и конфликт Камили с Петром, и разногласия Ольги с Артуром. В итоге черная метка оказалась у пары Анжелики Стубайло и Романа Нагучева. Изменить ситуацию не помогла даже игра с Сергеем Кашниковым и Аленой Повышевой. Анжелика и Роман покинули проект.

Как будут складываться новые союзы, кто окажется под угрозой вылета и какая пара следующей получит черную метку, зрители узнают в новом выпуске реалити «Большой куш» на ТНТ. Он выйдет в воскресенье в 18:30.

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