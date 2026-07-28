Технологии

Москва открыла регионам доступ к платформе ИИ «МосМедИИ»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Столичная платформа «МосМедИИ», объединяющая сервисы компьютерного зрения для анализа медицинских изображений, стала доступна медицинским организациям из 75 регионов России. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с помощью алгоритмов искусственного интеллекта уже обработано более 16 миллионов исследований.

Искусственный интеллект помогает врачам выявлять очаги патологий, проводить измерения и получать диагностическую информацию. При этом ИИ не заменяет специалиста, а лишь способствует более точной постановке диагноза. В московских клиниках алгоритмы могут одновременно определять до 14 патологий на одном снимке.

К платформе подключены более двух тысяч медицинских учреждений из 75 регионов. В их распоряжении 18 ИИ-сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии, компьютерной томографии головного мозга и грудной клетки. В апреле этого года врачи получили возможность выявлять признаки сколиоза по рентгеновским снимкам позвоночника. Всего специалисты Центра диагностики и телемедицины проверили на практике 70 ИИ-сервисов.

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