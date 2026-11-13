«240 млрд за 9 месяцев»: Гуцан назвал ущерб от хищений в нацпроектах

Ущерб от преступлений, связанных с расходованием бюджетных средств на национальные и федеральные проекты, за девять месяцев 2026 года превысил 240 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился более чем в полтора раза. Такие данные привел генеральный прокурор России Александр Гуцан на координационном совещании руководителей правоохранительных органов. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры России.

Глава надзорного ведомства обратил внимание на то, что количество преступлений в сфере реализации государственных программ продолжает увеличиваться. Одновременно растут финансовые потери, которые несет бюджет.

По словам Гуцана, проблема заключается не только в масштабах хищений, но и в недостаточной оперативности работы правоохранительных органов.

Генпрокурор указал на случаи, когда нарушения выявляются слишком поздно, а действия предполагаемых преступников своевременно не пресекаются.

Особое внимание он уделил схемам незаконного использования государственных средств, которые не всегда получают необходимую правовую оценку.

В числе таких нарушений Гуцан назвал перевод бюджетных денег в теневой оборот, оформление фиктивных сделок и картельные соглашения.

Кроме того, он отметил случаи преднамеренного ухудшения качества выполненных работ. Подобные действия также требуют внимания правоохранителей, поскольку речь идет о расходовании средств, предназначенных для государственных проектов.

Какие преступления выявляют чаще всего

На совещании генеральный прокурор отдельно остановился на структуре преступности в бюджетной сфере.

По его словам, приблизительно две трети зарегистрированных преступлений составляют мошеннические действия при получении государственных выплат.

При этом Гуцан отметил, что подобные нарушения сравнительно несложно выявлять и доказывать.

Глава Генпрокуратуры считает, что правоохранительным органам необходимо уделять больше внимания сложным схемам незаконного расходования бюджетных средств.

По его оценке, нарушения, связанные с фиктивными договорами, сговорами и выводом денег, могут представлять более серьезную угрозу экономическим интересам государства.

Генпрокурор также обратил внимание на недостатки при рассмотрении сообщений о преступлениях.

С 2025 года прокуроры отменили почти две тысячи постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. После дополнительной проверки были возбуждены дела по 800 преступлениям, которые первоначально не получили своевременного учета.

Задержки в расследованиях мешают возмещению ущерба

Еще одной проблемой Александр Гуцан назвал необоснованное приостановление и прекращение расследований.

По его словам, правоохранительные органы не всегда своевременно изымают необходимые документы и принимают меры по аресту имущества предполагаемых участников преступлений.

Такие задержки осложняют возвращение похищенных средств в бюджет.

Генпрокурор сообщил, что по 250 уголовным делам истечение сроков давности привело к освобождению фигурантов от уголовной ответственности.

В связи с этим он призвал усилить взаимодействие между правоохранительными ведомствами и уделить первоочередное внимание возмещению причиненного государству ущерба.

На совещании также прозвучали сведения о результатах прокурорского надзора за реализацией национальных проектов.

За неполные два года специалисты выявили 590 тысяч нарушений. Для их устранения было внесено более 200 тысяч представлений, а по материалам проверок возбуждено свыше 3,5 тысячи уголовных дел.

Кроме того, с начала 2026 года по уголовным делам в бюджетной сфере удалось возместить 88 млрд рублей. Имущество и другие активы предполагаемых участников преступлений арестованы на сумму 109 млрд рублей.

Подводя итоги совещания, Александр Гуцан призвал правоохранительные органы действовать на опережение, чтобы предотвращать хищения еще до вывода бюджетных средств.

Генеральный прокурор также заявил о необходимости совершенствования законодательства и усиления уголовной ответственности за незаконное расходование государственных денег.

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