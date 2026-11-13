Новости Казани

Казанский путешественник дошёл до Ташкента за 187 дней и получил тёплый приём

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Житель Казани Никита Кузнецов, отправившийся в пешее путешествие по Азии, добрался до Ташкента. На дорогу у него ушло 187 дней. Путешественник рассказал, что за его маршрутом в соцсетях следят жители разных стран, а в некоторых городах он устраивает встречи с подписчиками. В столице Узбекистана он планирует провести неделю, чтобы отдохнуть перед дальнейшим путём — следующая цель Кузнецова Кабул.

По словам путешественника, на всём пути люди относятся к нему по-доброму: останавливаются, чтобы передать воду и шоколад, а однажды за него закрыли счёт в придорожном кафе. В самом Ташкенте с поиском гостиницы помогли представители Татарского центра. Подписчики восхищаются упорством казанца. «Вы удивительный человек! Вы достигли своей цели! И это не про километры! Вы объединили людей разных стран одной общей идеей! Это прекрасно!!!» — написала одна из поклонниц.

29-летний Кузнецов начал путь во имя дружбы народов 9 мая 2026 года. Ранее он уже совершил пешее путешествие от Казани до Иерусалима. Сейчас мужчина идёт по Азии, разрушая стереотипы о народах: сначала прошёл Казахстан, затем Кыргызстан с несколькими горными переходами и оказался в Узбекистане.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В академии Плющенко сообщили, что их поразило поведение матери Костылевой

Гид по Казани

22 часа назад

Казань для неё: время для себя и любимых занятий

как вывести тараканов из квартиры навсегда в домашних условиях народными средствами за один раз

Кулинария

день назад

Одна ошибка превращает оливье в водянистую кашу: что нельзя делать с огурцами и картофелем

Гид по Казани

2 дня назад

От консультации до представительства в суде: юристы Казани

лимфодренажное тейпирование лица в Самаре

Не у нас

день назад

В двух регионах РФ средняя пенсия неработающих прошла отметку в 40 тыс. руб.

Не у нас

день назад

Семь сборных заявили о бойкоте матчей с россиянами на молодежном ЧМ по хоккею

Кулинария

день назад

Мандарины больше не подаю просто на тарелке: превращаю их в нежнейший десерт без духовки

Новости России

16 часов назад

Какие салаты приготовить на Новый год 2027: чем заменить оливье и селедку под шубой

Кулинария

день назад

Огурцы нарезаю тонкими лентами и прячу внутрь начинку: закуска на Новый год, которая выглядит на миллион
Новости Казани
5 часов назад

Игру казанских преподавателей хотят перевести на арабский

Настольную игру «Путь к родительству» казанских...

Кулинария

45 минут назад

Шоколадные шишки без выпечки удивят даже детей: никто сразу не догадается, из чего они сделаны - рецепт

Интересное в Казани

день назад

Весы показали минус 40: как в Казани возвращают телу красивые контуры

Новости Татарстана

час назад

Умер экс-директор казанского авиазавода Николай Савицких

Новости Татарстана

2 часа назад

Прокуратура Татарстана вернула дело экс-судьи Гафарова на доследование
Минниханов: иностранный бизнес расширяет проект...
Новости Татарстана
6 часов назад

Минниханов: иностранный бизнес расширяет проекты в Татарстане

Кулинария

2 часа назад

Мандарины не испортятся на Новый год: почему их нельзя хранить в закрытом пакете

Новости Татарстана

3 часа назад

Минобрнауки РТ вынесло на голосование мониторинг соцсетей школьников

Новости России

3 часа назад

В чем встречать Новый год 2027 дома: красивые образы без покупки нового платья
Интересное в Казани
4 дня назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных