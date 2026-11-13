Казанский путешественник дошёл до Ташкента за 187 дней и получил тёплый приём

Житель Казани Никита Кузнецов, отправившийся в пешее путешествие по Азии, добрался до Ташкента. На дорогу у него ушло 187 дней. Путешественник рассказал, что за его маршрутом в соцсетях следят жители разных стран, а в некоторых городах он устраивает встречи с подписчиками. В столице Узбекистана он планирует провести неделю, чтобы отдохнуть перед дальнейшим путём — следующая цель Кузнецова Кабул.

По словам путешественника, на всём пути люди относятся к нему по-доброму: останавливаются, чтобы передать воду и шоколад, а однажды за него закрыли счёт в придорожном кафе. В самом Ташкенте с поиском гостиницы помогли представители Татарского центра. Подписчики восхищаются упорством казанца. «Вы удивительный человек! Вы достигли своей цели! И это не про километры! Вы объединили людей разных стран одной общей идеей! Это прекрасно!!!» — написала одна из поклонниц.

29-летний Кузнецов начал путь во имя дружбы народов 9 мая 2026 года. Ранее он уже совершил пешее путешествие от Казани до Иерусалима. Сейчас мужчина идёт по Азии, разрушая стереотипы о народах: сначала прошёл Казахстан, затем Кыргызстан с несколькими горными переходами и оказался в Узбекистане.