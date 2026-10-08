Бухтияров: СКИФ позволит продолжить исследования нобелевских лауреатов

Запуск Сибирского кольцевого источника фотонов позволит российским химикам проводить эксперименты мирового уровня в области органического синтеза. Об этом сообщил директор Института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров в беседе с ТАСС.

По словам ученого, новые возможности СКИФа помогут развивать научное наследие лауреатов Нобелевской премии по химии Анри Кагана и Кенсо Соаи. Речь идет об исследованиях в области асимметричного органического синтеза.

Бухтияров отметил, что в России это направление пока освоено недостаточно. Он объяснил это тем, что отраслевые институты были закрыты, а академические организации не располагали нужным количеством специалистов и необходимыми компетенциями.

Академик подчеркнул, что ученые стараются отвечать на запросы промышленности, однако для этого требуется современное оборудование. По его словам, запуск СКИФа может дать возможность проводить серьезные эксперименты на субатомарном уровне вместе с коллегами из Москвы.

Бухтияров также напомнил, что российские ученые и выходцы из России ранее уже добивались значительных результатов в этой области химии. Среди них он назвал основоположника нобелевской клик-химии Валерия Фокина, профессора МГУ Ирину Белецкую, академика РАН Валентина Ананикова и других известных специалистов по органической химии.

Нобелевскую премию по химии за 2026 год получат Анри Каган из Франции и Кенсо Соаи из Японии. Как ранее сообщил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук Швеции, ученых отметили за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.

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