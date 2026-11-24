Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бенефициару «Фирмы «Смайл» Виталию Тимуце. Его признали виновным в мошенничестве в сфере кредитования и приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей. Сразу после оглашения приговора бизнесмена взяли под стражу, сообщает корреспондент из зала суда.

Суд также полностью удовлетворил гражданские иски трех потерпевших банков — ВТБ, «Банка Казани» и «Спурта» — на сумму два миллиарда рублей. По версии следствия, Тимуца обманом получил кредиты на общую сумму 2,96 миллиарда рублей, предоставив банкам ложные сведения о финансовом положении компании. Вину он отрицал на протяжении всего расследования, которое началось еще в 2020 году.

Уголовное дело расследовали сначала сотрудники ГСУ МВД Татарстана, затем его передали в центральный аппарат МВД России. В суде Казани процесс стартовал в сентябре прошлого года. Защита настаивала на том, что финансовые трудности «Смайла» возникли из-за разрыва контрактов с Procter & Gamble и Nestle в 2017 году, однако суд счел доводы несостоятельными.

В период следствия Тимуца работал главным экономистом в «Гипронииавиапроме». Меру пресечения в виде подписки о невыезде ему избрали в январе 2025 года, но теперь он отправлен в колонию.