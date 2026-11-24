Российская фигуристка Камила Валиева, скорее всего, не примет участия в чемпионате страны, который состоится в декабре 2026 года в Челябинске. По информации источника, знакомого с ситуацией, спортсменка пока не вернулась к полноценному тренировочному процессу. Об этом 24 ноября сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что на данный момент выступление Валиевой на предстоящем национальном первенстве не планируется. Причиной называется недостаточная готовность фигуристки к соревнованиям.

При этом официального заявления об окончательном отказе спортсменки от участия в турнире пока не поступало. Речь идёт о предварительной информации, полученной журналистами от источника.

Чемпионат России по фигурному катанию запланирован на период с 17 по 20 декабря. Соревнования пройдут в Челябинске.

Ранее появлялись сообщения о возобновлении тренировок Камилы Валиевой. В частности, 12 ноября стало известно, что фигуристка вновь вышла на лёд московской арены «Хрустальный» после перерыва, связанного с состоянием здоровья.

Однако возвращение к отдельным занятиям ещё не означает, что спортсменка полностью восстановила необходимую для выступлений подготовку. Согласно сведениям источника РИА Новости, к регулярным тренировкам в полном объёме Валиева пока не приступила.

Одновременно сохраняется неопределённость относительно её сотрудничества с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Хотя ранее сообщалось о возвращении фигуристки к этому специалисту, журналисты отмечали, что считать переход окончательно состоявшимся преждевременно.

Вопрос о дальнейшем участии Валиевой в соревнованиях привлекает внимание и представителей российского фигурного катания.

Так, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух ранее выступил в поддержку решения спортсменки вернуться в большой спорт. Он не согласился с мнением, что возобновление карьеры было ошибкой, и подчеркнул высокое мастерство фигуристки.

Ещё одним событием текущего сезона стало решение Международного союза конькобежцев, касающееся допуска российских спортсменов к международным стартам.

В сентябре организация отклонила апелляции Камилы Валиевой, Александры Степановой, Ивана Букина и Марка Кондратюка, оспаривавших отзыв нейтрального статуса.

Таким образом, вопрос о выступлении Валиевой на декабрьском чемпионате России пока остаётся открытым. По последним сообщениям, её участие не предусматривается из-за отсутствия полноценной подготовки, однако окончательное решение публично не объявлено.

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