Священник Бабкин рассказал, почему умершие могут напомнить родственникам о себе
Сновидения с участием покойных родственников нередко заставляют людей задуматься о том, сохраняется ли связь с близкими после их смерти. На этот вопрос с позиции православной веры ответил протоиерей Дмитрий Бабкин.
Как рассказал священнослужитель, среди христиан существуют различные представления о природе подобных явлений. В частности, в рассуждениях некоторых святых встречается предположение, что умершие могут напоминать живым о необходимости молитвенного поминовения.
Другая точка зрения основана на представлении о сохранении духовной близости между людьми даже после смерти одного из них. С этим некоторые верующие связывают необычные сны, ощущение присутствия покойного или события, которые кажутся предупреждением о грядущих трудностях.
Вместе с тем протоиерей обратил внимание на важное обстоятельство: ни одно из этих объяснений не является общепринятым церковным учением. Именно поэтому придавать особое значение каждому необычному событию не стоит.
Священник напомнил, что забота об усопших прежде всего выражается в молитве. Поминать ушедших из жизни родственников необходимо независимо от того, появляются ли они во снах и происходят ли какие-либо необычные события.
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