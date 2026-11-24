Четыре представителя гостиничной отрасли Татарстана стали победителями Национальной гостиничной премии – 2026. Загородный отель «Кол Гали» признан лучшим в своей категории, «Миллениум Панорама» — лучшим MICE-отелем, Minger Med Spa отличился в номинации «Лучшая концепция здорового образа жизни», а директор отеля «Ногай» Виталий Большаков получил титул «Персона года». Об этом сообщает Госкомитет республики по туризму.

В шорт-листы премии также вошли несколько проектов из Татарстана: «Ак Барс Гольф Резорт» (лучший дизайн организации), «Ногай» (лучшая концепция отеля), «Казанская Ривьера» (лучшая концепция продвижения), Minger Med Spa (лучший экоотель и ландшафтный дизайн), а «Миллениум Панорама» финишировал в номинации «Лучший городской отель».

Церемония награждения прошла в Москве. Премия собрала экспертов индустрии гостеприимства из 50 городов России, всего было представлено 44 номинации. Организатором выступила Российская гостиничная ассоциация при поддержке комитета Госдумы по туризму, Минэкономразвития, Российского союза туриндустрии и Торгово-промышленной палаты.