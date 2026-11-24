Госдума утвердила бюджет на трехлетку с дефицитом 5,4 трлн в 2027-м
Государственная дума 24 ноября приняла в третьем, заключительном для нижней палаты чтении закон о федеральном бюджете России на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ предусматривает финансирование социальных обязательств, поддержку участников специальной военной операции и реализацию программ развития страны. Об итогах рассмотрения сообщает пресс-служба Государственной думы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при подготовке главного финансового документа удалось обеспечить необходимые средства для выполнения основных государственных задач.
По словам спикера, в бюджете предусмотрены расходы на социальную поддержку населения, помощь участникам специальной военной операции, а также мероприятия, связанные с обороной и дальнейшим развитием России.
Володин подчеркнул, что решение этих вопросов потребовало значительной работы в сложных экономических условиях.
Доходы и расходы бюджета на ближайшие три года
На 2027 год доходы федеральной казны запланированы в размере 43,3 триллиона рублей. При этом государственные расходы составят около 48,8 триллиона рублей.
Таким образом, дефицит бюджета достигнет 5,44 триллиона рублей, что соответствует 2,2% прогнозируемого валового внутреннего продукта.
В 2028 году правительство рассчитывает получить 45,8 триллиона рублей доходов. Объём расходов на этот период определён на уровне 50,9 триллиона рублей.
В 2029 году поступления в бюджет должны увеличиться до 48,6 триллиона рублей, а расходы — до 53,9 триллиона рублей.
Ожидается, что дефицит в 2028 и 2029 годах составит 1,9% валового внутреннего продукта ежегодно.
При составлении бюджета учитывались прогнозы экономического роста и инфляции. В 2027 году увеличение валового внутреннего продукта ожидается на уровне 1,4%, а в 2029 году — 2,4%.
Расчёты также предусматривают сдерживание инфляции в пределах 4% в год.
Для применения бюджетного правила базовая стоимость нефти установлена на уровне 50 долларов за баррель.
Как изменятся пенсии и социальные выплаты
Одним из направлений бюджетной политики остаётся выполнение обязательств перед пенсионерами и семьями с детьми.
В 2027 году величина прожиточного минимума на душу населения должна увеличиться на 6,8% и составить 20 227 рублей.
Минимальный размер оплаты труда достигнет 28 935 рублей.
Для страховых пенсий предусмотрена двухэтапная индексация. С 1 февраля выплаты планируется повысить на 6,8%, а с 1 апреля — ещё на 3,3%.
Согласно бюджетным расчётам, к концу 2027 года средний размер пенсии по старости должен составить 29 904 рубля.
Также предусмотрены средства на увеличение пособий по беременности и родам, выплат по уходу за детьми и индексацию материнского капитала с учётом фактической инфляции.
Дополнительные средства для регионов и образования
При подготовке документа ко второму чтению депутаты перераспределили около 8,7 триллиона рублей между различными направлениями государственных расходов.
В частности, значительно увеличилось финансирование программы комплексного развития сельских территорий.
На 2027 год объём средств по этому направлению вырос с первоначальных 14,9 миллиарда до 36,3 миллиарда рублей.
Дополнительное финансирование предусмотрено и для образовательной сферы. На поддержку льготных кредитов студентам высших учебных заведений выделят ещё 18,5 миллиарда рублей.
В результате общий объём средств на образовательное кредитование достигнет 64,5 миллиарда рублей.
Кроме того, в бюджете предусмотрены 20 миллиардов рублей на субсидирование льготной процентной ставки по кредиту для капитальных вложений российской компании, работающей в сфере электронной торговли.
Ещё одним направлением поддержки станет льготное автокредитование. На соответствующие программы в течение трёх лет дополнительно направят почти 13,5 миллиарда рублей.
Какие средства получат транспортная отрасль и социальные программы
Федеральный бюджет предусматривает дополнительные ассигнования для Российских железных дорог.
В частности, компания получит 20 миллиардов рублей на частичную компенсацию эксплуатационных расходов локомотивного комплекса.
Ещё 3 миллиарда рублей выделяются на возмещение потерь, связанных с применением льготных тарифов при перевозке сельскохозяйственной продукции.
Дополнительную финансовую поддержку получит государственный фонд «Защитники Отечества», занимающийся помощью ветеранам специальной военной операции и членам их семей.
Финансирование фонда увеличат на 7 миллиардов рублей. Общий объём предусмотренных для него средств достигнет 70 миллиардов рублей.
Также планируется увеличить расходы на программу «Время героев».
Помимо этого, 17 миллиардов рублей дополнительно направят на поддержку Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Что будет с бюджетом после решения Госдумы
Принятие документа в третьем чтении означает завершение его рассмотрения в Государственной думе.
Далее федеральный закон должен поступить в Совет Федерации. После одобрения верхней палатой парламента документ направят президенту России для подписания.
Таким образом, основные параметры федерального бюджета на 2027–2029 годы уже утверждены депутатами, однако для окончательного вступления закона в силу необходимо завершить оставшиеся законодательные процедуры.
Может быть интересно:
- Куриная грудка получается сухой даже в соусе: ошибка со временем приготовления, которую легко исправить
- Многие забыли про этот советский суп: рассольник «Ленинградский» с перловкой получается густым и наваристым
- В Италии нут готовят как пасту: густая pasta e ceci согревает лучше обычного супа
- Обычная морковь превращается в пряную закуску: запекаю с мёдом и горчицей — вкус совершенно другой
- Почему бисквит оседает после духовки: дело не всегда в открытой дверце — есть и другие причины
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец