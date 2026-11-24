Государственная дума 24 ноября приняла в третьем, заключительном для нижней палаты чтении закон о федеральном бюджете России на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ предусматривает финансирование социальных обязательств, поддержку участников специальной военной операции и реализацию программ развития страны. Об итогах рассмотрения сообщает пресс-служба Государственной думы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при подготовке главного финансового документа удалось обеспечить необходимые средства для выполнения основных государственных задач.

По словам спикера, в бюджете предусмотрены расходы на социальную поддержку населения, помощь участникам специальной военной операции, а также мероприятия, связанные с обороной и дальнейшим развитием России.

Володин подчеркнул, что решение этих вопросов потребовало значительной работы в сложных экономических условиях.

Доходы и расходы бюджета на ближайшие три года

На 2027 год доходы федеральной казны запланированы в размере 43,3 триллиона рублей. При этом государственные расходы составят около 48,8 триллиона рублей.

Таким образом, дефицит бюджета достигнет 5,44 триллиона рублей, что соответствует 2,2% прогнозируемого валового внутреннего продукта.

В 2028 году правительство рассчитывает получить 45,8 триллиона рублей доходов. Объём расходов на этот период определён на уровне 50,9 триллиона рублей.

В 2029 году поступления в бюджет должны увеличиться до 48,6 триллиона рублей, а расходы — до 53,9 триллиона рублей.

Ожидается, что дефицит в 2028 и 2029 годах составит 1,9% валового внутреннего продукта ежегодно.

При составлении бюджета учитывались прогнозы экономического роста и инфляции. В 2027 году увеличение валового внутреннего продукта ожидается на уровне 1,4%, а в 2029 году — 2,4%.

Расчёты также предусматривают сдерживание инфляции в пределах 4% в год.

Для применения бюджетного правила базовая стоимость нефти установлена на уровне 50 долларов за баррель.

Как изменятся пенсии и социальные выплаты

Одним из направлений бюджетной политики остаётся выполнение обязательств перед пенсионерами и семьями с детьми.

В 2027 году величина прожиточного минимума на душу населения должна увеличиться на 6,8% и составить 20 227 рублей.

Минимальный размер оплаты труда достигнет 28 935 рублей.

Для страховых пенсий предусмотрена двухэтапная индексация. С 1 февраля выплаты планируется повысить на 6,8%, а с 1 апреля — ещё на 3,3%.

Согласно бюджетным расчётам, к концу 2027 года средний размер пенсии по старости должен составить 29 904 рубля.

Также предусмотрены средства на увеличение пособий по беременности и родам, выплат по уходу за детьми и индексацию материнского капитала с учётом фактической инфляции.

Дополнительные средства для регионов и образования

При подготовке документа ко второму чтению депутаты перераспределили около 8,7 триллиона рублей между различными направлениями государственных расходов.

В частности, значительно увеличилось финансирование программы комплексного развития сельских территорий.

На 2027 год объём средств по этому направлению вырос с первоначальных 14,9 миллиарда до 36,3 миллиарда рублей.

Дополнительное финансирование предусмотрено и для образовательной сферы. На поддержку льготных кредитов студентам высших учебных заведений выделят ещё 18,5 миллиарда рублей.

В результате общий объём средств на образовательное кредитование достигнет 64,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в бюджете предусмотрены 20 миллиардов рублей на субсидирование льготной процентной ставки по кредиту для капитальных вложений российской компании, работающей в сфере электронной торговли.

Ещё одним направлением поддержки станет льготное автокредитование. На соответствующие программы в течение трёх лет дополнительно направят почти 13,5 миллиарда рублей.

Какие средства получат транспортная отрасль и социальные программы

Федеральный бюджет предусматривает дополнительные ассигнования для Российских железных дорог.

В частности, компания получит 20 миллиардов рублей на частичную компенсацию эксплуатационных расходов локомотивного комплекса.

Ещё 3 миллиарда рублей выделяются на возмещение потерь, связанных с применением льготных тарифов при перевозке сельскохозяйственной продукции.

Дополнительную финансовую поддержку получит государственный фонд «Защитники Отечества», занимающийся помощью ветеранам специальной военной операции и членам их семей.

Финансирование фонда увеличат на 7 миллиардов рублей. Общий объём предусмотренных для него средств достигнет 70 миллиардов рублей.

Также планируется увеличить расходы на программу «Время героев».

Помимо этого, 17 миллиардов рублей дополнительно направят на поддержку Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Что будет с бюджетом после решения Госдумы

Принятие документа в третьем чтении означает завершение его рассмотрения в Государственной думе.

Далее федеральный закон должен поступить в Совет Федерации. После одобрения верхней палатой парламента документ направят президенту России для подписания.

Таким образом, основные параметры федерального бюджета на 2027–2029 годы уже утверждены депутатами, однако для окончательного вступления закона в силу необходимо завершить оставшиеся законодательные процедуры.

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