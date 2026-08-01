«День коня – 2026» отмечают в Арском районе Татарстана

1 августа Арский район превратится в столицу коневодства: там пройдет Всероссийский конно-спортивный фестиваль «День коня». Гостей ждут не только традиционные скачки, но и забеги на выносливость — всадникам предстоит преодолеть дистанции от 40 до 160 километров.

Соревнования начнутся рано утром. Как пояснили на пресс-конференции, для таких дистанций нужны не только сила и выносливость лошади, но и высокое доверие между животным и человеком.

Основные события развернутся на Центральном стадионе и ипподроме в Арске. С утра на ковер выйдут юноши, а в 17:00 — взрослые борцы. Победитель турнира по корэш среди подростков получит барана, а абсолютный батыр — главный приз фестиваля, лошадь. Плюс денежные вознаграждения.

Помимо спорта, гостей ждет маркет ремесленников, где можно купить уникальные изделия мастеров Арского района. Фестиваль начнет работу в 16:00, так что скучать не придется.