Татарстанских соколов-балобанов за неделю заметили в четырех регионах России

За неделю соколов-балобанов из Татарстана засекли сразу в четырех регионах страны, включая родную республику. Специалисты Минэкологии РТ отслеживают их перемещения с помощью GPS-трекеров — проект по возрождению Волжско-Камской популяции этого хищника в самом разгаре.

Птиц видели у деревни Долгая Поляна в Тетюшском районе, в Нижнекамске, а также в Нефтекамске (Башкортостан), Ижевске (Удмуртия) и Омутнинске (Кировская область). Как правило, соколы останавливаются рядом с хозяйственными объектами.

В 2026 году в дикую природу Татарстана выпустили 25 соколят — 16 выращены в Казанском зооботсаду, девять привезли из питомника. Замминистра экологии Ольга Манидичева уточнила: всего реинтродуцированных особей уже 49. Все птицы окольцованы и оснащены трекерами, данные о миграциях поступают на единую платформу.

Проект запустили в 2023 году, он рассчитан до 2036-го. Ежегодно в природу выпускают не меньше 20 птенцов. Балобан — ключевой хищник, который держит в узде численность грызунов, в том числе на сельхозугодьях. В середине XX века он почти исчез из-за распашки целины и пестицидов. Сейчас отлов и отстрел запрещены законом. Минэкологии напоминает: сохранить редкого сокола — общая задача.