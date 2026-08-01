Новости Казани

Гендер-пати и шоу «Стрижей»: как прошел праздник «Я выбираю небо» в Казани

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Узнать пол будущего ребенка казанцам Рустему и Айсылу Мансуровым помог вертолет «Ансат». На празднике авиации «Я выбираю небо» он пролетел над супругами и распылил розовую краску — они ждут девочку. Необычную церемонию для пары организовали в Минпромторге Татарстана после их письма с просьбой устроить гендер-пати.

Праздник развернулся на акватории устья Казанки. В небе выступили самолеты Ту-214, Ту-160, Ту-22М3, заправщик Ил-78 и пилотажная группа «Стрижи». Отдельным номером стало выступление вертолета «Ансат», который не только обрадовал будущих родителей, но и веселил публику трюками: гонял круги по воде, махал детям и показывал желтое «пузо».

На земле у Центра семьи «Казан» развернулась выставка военной техники — в том числе трофейные танки. Рядом работали стенды авиационных заводов и вузов: можно было полетать в VR-очках, сфотографироваться с вертолетом и узнать о космических технологиях.

Торжественную часть открыл вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Он назвал Казань авиационной столицей страны: здесь делают самые большие самолеты, лучшие вертолеты и беспилотники, а скоро начнут производить и двигатели. По его словам, на проведении праздника настоял лично Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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