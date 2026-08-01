Санникова: При Иванове Татарстан укрепил позиции одного из главных турцентров

Руководитель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов переходит в корпорацию «Туризм.РФ». Он займет пост первого заместителя генерального директора. Раис республики Рустам Минниханов уже освободил его от прежней должности.

Экс-глава комитета по развитию туризма Казани, а ныне советник мэра по работе в Ассоциации городов стран БРИКС+ Дарья Санникова уверена: Иванов оставляет республику в сильной позиции. «При нем Татарстан укрепил позиции одного из ведущих туристических регионов России», — заявила она. Среди заслуг — развитие инфраструктуры, новые турпродукты и продвижение республики.

Новому председателю Госкомитета Санникова советует сосредоточиться на развитии туризма за пределами Казани и возвратных туристах. Задача — вывести отрасль на новый уровень.