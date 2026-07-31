В Steam на время акции подешевели четыре игры

В Steam проходит временная акция, в рамках которой четыре игры продаются со скидкой. В списке оказались Tower Dominion, WWE 2K26, Reaper Actual и Necesse.

Tower Dominion теперь доступна за 372 рубля, WWE 2K26 оценивается в $35 (~2700 рублей), Reaper Actual — в 568 рублей, а Necesse — в 275 рублей. Цены действуют только на время акции.

Продолжительность акции в исходном сообщении не уточняется.