Технологии

В Steam на время акции подешевели четыре игры

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Steam проходит временная акция, в рамках которой четыре игры продаются со скидкой. В списке оказались Tower Dominion, WWE 2K26, Reaper Actual и Necesse.

Tower Dominion теперь доступна за 372 рубля, WWE 2K26 оценивается в $35 (~2700 рублей), Reaper Actual — в 568 рублей, а Necesse — в 275 рублей. Цены действуют только на время акции.

Продолжительность акции в исходном сообщении не уточняется.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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