Новости Татарстана

В Татарстане проходит месячник по профилактике африканской чумы свиней

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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До 21 августа в Татарстане продлится месячник по профилактике африканской чумы свиней под названием «Летний вепрь». Это вирусное заболевание смертельно почти для всех заболевших животных — гибнет до 100% поголовья, так что ущерб для хозяйств огромный.

Ветеринары за это время пересчитают свиней в хозяйствах всех форм собственности, включая личные подворья, и проведут подворные обходы. Людям объяснят, чем опасна АЧС. Руководителей свиноводческих предприятий соберут на совещания о биологической защите, а по лесам усилят рейды, чтобы находить диких кабанов и их трупы.

За последние пять лет из-за борьбы с АЧС поголовье кабанов в республике сократилось на 91% — до 551 особи. Вокруг свиноводческих комплексов появились буферные зоны, где диких животных подкармливать нельзя.

Владельцам свиней советуют держать животных без выгула, не допускать контакта с другими животными и посторонними. Покупать свиней можно только с ветеринарными документами, а не в местах несанкционированной торговли. Если животные заболели или пали, либо вы нашли труп кабана, нужно звонить по телефону 9-19-09.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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