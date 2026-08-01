«Акрон» уступил казанскому «Рубину» во втором туре РПЛ

«Рубин» увез три очка из Самары. Во втором туре РПЛ сезона-2026/2027 казанцы обыграли тольяттинский «Акрон» на его поле — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» в субботу, 1 августа.

Гости быстро захватили преимущество. На 15-й минуте правый защитник Андерсон Арройо открыл счет, а на 19-й нападающий Мирлинд Даку удвоил его. Хозяева огрызнулись на 29-й минуте — гол забил Арсений Дмитриев, но на большее их не хватило.

Это поражение стало для «Акрона» вторым подряд в чемпионате: в стартовом туре команда проиграла «Зениту». Казанцы же набрали первые три очка в сезоне.

Ближайший матч тольяттинцы проведут 4 августа: в Кубке России они примут «Ростов». Игра снова пройдет на «Самара Арене».