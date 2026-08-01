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Архитекторы ищут концепцию для квартала «Полукамушки» в Зеленодольске

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Зеленодольске стартовал урбанистический хакат...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Зеленодольске сегодня дали старт всероссийскому урбанистическому хакатону «Города». 13 архитекторов, урбанистов и дизайнеров из разных регионов страны до 5 августа будут искать способ сохранить исторический квартал «Полукамушки» и вдохнуть в него новую жизнь.

Участники уже начали знакомиться с территорией. Они побывали в одном из первых восстановленных домов, где сейчас работает архитектурное бюро «Арт-проект» Ильгиза Замалетдинова. В здании уцелели исторические детали, в том числе патефон 1937 года. Такие находки помогают прочувствовать дух места.

Организаторы не ограничиваются только работой с бумагой. 2 августа в ЦКИТ им. Горького пройдет открытая встреча с зеленодольцами. Местных жителей просят поделиться воспоминаниями и идеями — их истории должны помочь участникам хакатона понять характер квартала и подготовить проекты, которые не будут чужеродными.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев ждет от концепции двойного эффекта: сохранение наследия и новые возможности для города. «История — это не только прошлое. Это основа для сильного будущего», — подчеркнул он.

Напомним, «Полукамушки» — одно из старейших мест Зеленодольска. Свое название квартал получил из-за домов с каменным первым этажом и деревянным вторым. Сейчас у всех исторических зданий появились инвесторы, а в планах на 2024 год — благоустройство территории с прогулочными зонами, фонтаном и озеленением.

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