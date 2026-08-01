Акции Apple упали почти на 10% из-за слабого прогноза выручки

Акции Apple подешевели почти на 10% после публикации прогноза по выручке, который не оправдал ожиданий аналитиков. Это может привести к потере около $500 млрд капитализации, и тогда Nvidia вернет себе звание самой дорогой компании мира. Об этом сообщает Ferra.

Причиной давления на Apple стали проблемы с поставками компонентов на фоне роста спроса на оборудование для центров обработки данных с искусственным интеллектом (ИИ). Глава компании Тим Кук также заявил о значительных ограничениях в цепочках поставок и нехватке процессоров, из-за которых не удается полностью удовлетворить спрос на iPhone и Mac.

Apple ожидает рост выручки в текущем квартале на 9–11%, тогда как аналитики прогнозировали около 12%. Инвесторов также обеспокоило замедление роста сервисного направления, включающего App Store, Apple Music и Apple TV. Некоторые брокеры уже снизили целевые цены акций компании.