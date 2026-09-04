Луна и Марс максимально сблизятся вечером 6 сентября над Татарстаном

Вечером 6 сентября жители Татарстана смогут наблюдать сближение Луны и Марса. Максимально близко небесные тела окажутся примерно в 22:28 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Казанского федерального университета.

В этот момент Марс будет находиться в созвездии Близнецов, его блеск достигнет 1,3 звездной величины — планета будет яркой. Однако в Казани момент максимального сближения не увидят: Луна взойдет над городом только в 22:58. Как отметил научный руководитель Астрономической обсерватории имени Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев, к этому времени Марс не успеет заметно отдалиться от спутника, поэтому наблюдения останутся возможными.

Увидеть Марс рядом с Луной можно будет невооруженным глазом или с помощью любительской техники. Без телескопа Красная планета будет выглядеть небольшой красной точкой, а телескоп с объективом диаметром 10 см позволит рассмотреть ее уже как планету. Характерный красный оттенок Марса объясняется составом пыли на его поверхности, содержащей оксиды железа, похожие на ржавчину.

Кроме того, астрономы рекомендуют попробовать отыскать спутники Марса — Фобос и Деймос. Для этого используется шестиугольная дифракционная маска: она убирает яркий ореол планеты, превращая засветку в шесть тонких лучей. Если спутник окажется в темном промежутке между ними, его можно будет увидеть на фоне неба.