Новости Татарстана

Реставрация башни Сююмбике стартовала в Казанском Кремле

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казанском Кремле началась реставрация башни С...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Казани приступили к реставрации знаменитой башни Сююмбике, расположенной на территории Кремля. Об этом сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия. Специалистам предстоит укрепить фундамент методом инъектирования и отремонтировать кирпичную кладку, в которой образовались трещины. Кроме того, запланировано усиление перекрытий, обработка деревянных конструкций противопожарными составами и устройство гидроизоляции.

Как отметил глава ведомства Иван Гущин, отдельное внимание уделят восстановлению кирпичных стен — для этого применят современные технологии, включая спиральные анкеры и углеволоконные ламели.

Не останутся без внимания и детали исторического облика: башне вернут кованые решетки, окна и медную кровлю. Все работы оценили в 136,5 млн рублей — средства выделят из бюджета Татарстана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Интересное в Казани

день назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году

чем отмыть плесень на плитке в ванной

Гороскопы

день назад

С 10 сентября все изменится: сразу четыре астрологических события повлияют на знаки зодиака

Гид по Казани

2 дня назад

Осенний гид по Казани: места, события и впечатления

дизайн проект цена за м2 в Екатеринбурге

Новости Татарстана

20 часов назад

Не стало отца мэра Казани и депутата Госдумы — заслуженного химика Татарстана

Кулинария

день назад

Творог, яйцо и банан смешиваю в одной миске: завтрак получается без муки и долгой возни

Не у нас

день назад

Новые модели показывают, что Луна могла образоваться за сутки

Новости Татарстана

14 часов назад

Родным Раиса Метшина направили соболезнования от Администрации Раиса Татарстана

Технологии

20 часов назад

Сердцу полезны овес и ячмень, показало исследование
Наука
45 минут назад

Луна и Марс максимально сблизятся вечером 6 сентября над Татарстаном

Жители Татарстана увидят сближение Луны и Марса...

Технологии

20 минут назад

Stan's выпустила поляризованную смазку Polar Drip Wax для цепи велосипеда

Технологии

51 минуту назад

Zanvastro стал первым одобренным FDA препаратом от болезни Александера

Новости Казани

час назад

Вода у школы № 42 на Габишева заставила прокуратуру проверить Водоканал

Технологии

час назад

Сбер и ВШЭ создали нейросеть для распознавания эмоций и амбивалентности
Реставрация башни Сююмбике стартовала в Казанск...
Новости Татарстана
час назад

Реставрация башни Сююмбике стартовала в Казанском Кремле

Технологии

2 часа назад

OpenAI представила GPT-6 Astra и заявила о начале эры AGI

Технологии

3 часа назад

МВД советует включить двухфакторную защиту в телефоне ребёнка

Новости Казани

3 часа назад

Литературный «Книжный поезд» сделает остановку в Казани 8 сентября
12 316 случаев ОРВИ за неделю: врач из Казани ...
Интересное в Казани
4 дня назад

12 316 случаев ОРВИ за неделю: врач из Казани объяснил, когда частота простуд становится поводом для обследования