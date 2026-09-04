Реставрация башни Сююмбике стартовала в Казанском Кремле

В Казани приступили к реставрации знаменитой башни Сююмбике, расположенной на территории Кремля. Об этом сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия. Специалистам предстоит укрепить фундамент методом инъектирования и отремонтировать кирпичную кладку, в которой образовались трещины. Кроме того, запланировано усиление перекрытий, обработка деревянных конструкций противопожарными составами и устройство гидроизоляции.

Как отметил глава ведомства Иван Гущин, отдельное внимание уделят восстановлению кирпичных стен — для этого применят современные технологии, включая спиральные анкеры и углеволоконные ламели.

Не останутся без внимания и детали исторического облика: башне вернут кованые решетки, окна и медную кровлю. Все работы оценили в 136,5 млн рублей — средства выделят из бюджета Татарстана.