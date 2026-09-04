Более 200 экспортных площадок содержит база «Онлайн-помощника по маркетплейсам»
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Более 200 экспортных площадок включено в базу «Онлайн-помощника по маркетплейсам». Сведения об этом представил Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
Перечень площадок создан, чтобы предприниматели могли выбрать оптимальную экспортную стратегию. В базе собрана информация о различных маркетплейсах, доступных для ведения внешней торговли.
Источником данных выступил РЭЦ, входящий в группу ВЭБ.РФ.
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