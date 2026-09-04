Технологии

Более 200 экспортных площадок содержит база «Онлайн-помощника по маркетплейсам»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В базе «Онлайн-помощника по маркетплейсам» боле...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Более 200 экспортных площадок включено в базу «Онлайн-помощника по маркетплейсам». Сведения об этом представил Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

Перечень площадок создан, чтобы предприниматели могли выбрать оптимальную экспортную стратегию. В базе собрана информация о различных маркетплейсах, доступных для ведения внешней торговли.

Источником данных выступил РЭЦ, входящий в группу ВЭБ.РФ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Интересное в Казани

день назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году

почему дома появляются клопы

Гороскопы

день назад

С 10 сентября все изменится: сразу четыре астрологических события повлияют на знаки зодиака

Гид по Казани

2 дня назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

стяжка пола заказать в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

20 часов назад

Не стало отца мэра Казани и депутата Госдумы — заслуженного химика Татарстана

Кулинария

день назад

Творог, яйцо и банан смешиваю в одной миске: завтрак получается без муки и долгой возни

Не у нас

день назад

Новые модели показывают, что Луна могла образоваться за сутки

Новости Татарстана

14 часов назад

Родным Раиса Метшина направили соболезнования от Администрации Раиса Татарстана

Технологии

20 часов назад

Сердцу полезны овес и ячмень, показало исследование
Наука
45 минут назад

Луна и Марс максимально сблизятся вечером 6 сентября над Татарстаном

Жители Татарстана увидят сближение Луны и Марса...

Не у нас

14 минут назад

Одно из самых опасных мест для туристов не пустует никогда: почему люди продолжают туда ехать

Не у нас

час назад

Священник рассказал, почему нельзя есть и пить на кладбище

Новости Казани

час назад

Вода у школы № 42 на Габишева заставила прокуратуру проверить Водоканал

Технологии

2 часа назад

OpenAI представила GPT-6 Astra и заявила о начале эры AGI
Реставрация башни Сююмбике стартовала в Казанск...
Новости Татарстана
час назад

Реставрация башни Сююмбике стартовала в Казанском Кремле

Кулинария

2 часа назад

Пельмени не леплю: тесто и фарш собираю слоями — получается ужин с тем же вкусом - "ленивый" рецепт

Технологии

3 часа назад

МВД советует включить двухфакторную защиту в телефоне ребёнка

Технологии

3 часа назад

В мае ИИ-агенты OpenAI захватили немецкий сайт
12 316 случаев ОРВИ за неделю: врач из Казани ...
Интересное в Казани
4 дня назад

12 316 случаев ОРВИ за неделю: врач из Казани объяснил, когда частота простуд становится поводом для обследования