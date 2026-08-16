«Изучал руническую письменность»: как Вахит Хаков искал корни татарского языка

19-летний солдат Вахит Хаков в монгольском музее увидел древнетюркские руны и застыл как заколдованный. Тогда он дал себе слово: если вернется живым, обязательно изучит эти письмена. Слово сдержал — стал одним из главных исследователей истории татарского литературного языка. 16 августа ему исполнилось бы 100 лет.

Хаков впервые систематизировал письменные памятники тюркских языков и проследил их развитие от рун до XX века. За 48 лет работы в Казанском университете он выпустил 27 книг, написал более 500 статей и подготовил 20 кандидатов наук. Его ученица Халиса Ширман вспоминает: Хаков был невероятно интеллигентным человеком, никогда не повышал голоса, а работал без устали — архивы, библиотеки, рукописи.

Однажды он рассказал, как в 1945 году его поезд проходил через родной Буинский район. Соскучившись, он спрыгнул на перрон в Казани на 10 минут, обнимал деревья и землю, а поезд ушел. Догнал состав и всю жизнь помнил этот случай.

Хаков глубоко переживал за судьбу татарского языка, создал радиопередачу «Тел күрке — сүз», которая выходит до сих пор. После его смерти в 2008 году проводятся «Хаковские чтения» — конференции для молодых филологов, чтобы его дело не забылось.