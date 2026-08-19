Новости Татарстана

Восемь студентов из Татарстана отправятся в Китай изучать ИИ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Восемь студентов из Татарстана поедут в Китай осваивать искусственный интеллект. Всего республика с 1 сентября направит на учебу в зарубежные магистратуры 14 человек. Об этом рассказал министр цифрового развития Илья Начвин на форуме «РОСТКИ» в рамках сессии о бизнесе.

Пекинский и Шанхайский университеты входят в топ-50 мировых вузов по этому направлению. Именно туда и отправятся грантополучатели. Обучение оплатят из бюджета: для этого в Татарстане учредили грант «Алгарыш в сфере искусственного интеллекта». На программу выделили 100 миллионов рублей. Эти деньги покрывают не только учебу, но и проживание, питание, страховку и перелеты. При этом один год в таком вузе обходится в 4–6 миллионов рублей.

Впрочем, есть условие: после окончания учебы ребята обязаны вернуться в Татарстан и три года отработать на предприятиях с государственным участием. Это не обязательно министерство или ведомство — подойдет любая коммерческая компания с долей государства.

Подготовка специалистов за рубежом — лишь часть республиканской программы развития ИИ на 2026–2030 годы. В планах — обучить 90 тысяч школьников и студентов, создать тысячу ИИ-агентов и десять научных лабораторий, а мощности дата-центров увеличить в 13 раз. Министр подчеркнул: цель программы — чтобы высококвалифицированные кадры оставались в республике.

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