Новости Татарстана

Минниханов и глава Минсельхоза РФ обсудили развитие АПК Татарстана и ход уборки

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Рустам Минниханов и Оксана Лут обсудили, как Татарстан убирает урожай. Встреча прошла в Доме Правительства республики, на ней говорили о развитии агропромышленного комплекса и мерах поддержки.

Цифры впечатляют: в прошлом году сельхозпроизводство в регионе выросло на 7,3% – это выше среднего по стране. Татарстан остается лидером по зерну в Приволжском федеральном округе. Прямо сейчас уборочная идет полным ходом: обмолочено более 500 тысяч гектаров, в закромах уже около 2 миллионов тонн зерна. Семенами отечественной селекции республика обеспечена более чем на 80%.

Не отстает и животноводство. Производство молока в 2025 году выросло на 4,3% – почти до 2,4 миллиона тонн, скота и птицы – на 1,7%. В первом полугодии 2026-го молока произвели еще на 3,6% больше. Пищевые предприятия наращивают выпуск круп, сахара, сыров, кондитерских изделий, а особенно заметна динамика по плодоовощным консервам и сырам.

Татарстан активно вкладывается в село по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»: за семь лет привлечено порядка 19,5 миллиарда рублей. В сельских школах открыто 42 агротехкласса, в этом году добавят еще 60. Интерес к аграрному образованию растет: в Казанский ГАУ заявлений стало почти в полтора раза больше, целевая квота закрыта полностью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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