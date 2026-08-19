Казань заключила партнерские соглашения с более чем 70 городами по всему миру

Казань наладила партнерские связи более чем с 70 городами по всей планете. Это не просто формальные соглашения: столица Татарстана обменивается с ними опытом и запускает совместные проекты. О таком масштабе международного сотрудничества рассказал мэр Ильсур Метшин на форуме «РОСТКИ» в Казани.

Особое место в этом списке занимает Китай. С партнерами из Поднебесной Казань работает уже 23 года — первое соглашение подписали с Ханчжоу. Сейчас у города 11 китайских городов-побратимов: Гуанчжоу, Лицзян, Сиань, Ухань, Ханчжоу, Харбин, Хэфэй, Циндао, Цицикар, Чэнду и Шэньчжэнь. По словам мэра, отношения давно вышли за рамки дипломатических протоколов и превратились в практический инструмент для реализации совместных идей.

Казань не собирается останавливаться. Татарстан уже подготовил для китайского бизнеса производственные площадки, а также делает ставку на сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и низковысотной экономики. Так что список партнеров, скорее всего, будет только расти.