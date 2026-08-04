Экономика

Татарстанский подрядчик «Роскосмоса» проиграл налоговый спор на 640 млн рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Арбитражный суд РТ отказал «Грэйтстрою» в споре...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Арбитражный суд Татарстана отказался признать отсутствующим долг «Грэйтстроя» перед налоговой в 637,6 млн рублей. Решение означает: претензии ФНС остаются в силе, а компания, работавшая с «Роскосмосом», всё ближе к банкротству.

Спор тянется с 2022 года. После выездной проверки за 2019–2022 годы фирме доначислили около 800 млн рублей налогов, пеней и штрафов. Апелляции сумму скорректировали, но она осталась внушительной. В 2025-м ФНС инициировала банкротство, к февралю 2026-го требования уточнили до 637,5 млн.

Владелец и гендиректор Владимир Никишов фигурирует в двух уголовных делах. По первому — об уклонении от налогов — он полностью погасил 369 млн и был освобождён от ответственности. Второе касается взятки: 55 млн рублей через девять посредников для «урегулирования» вопросов с московскими налоговиками. Никишов под домашним арестом, прокуратура дополнительно оштрафовала компанию на 100 млн.

В июле 2026-го «Грэйтстрой» попытался оспорить расчёты ФНС, требуя вычесть аванс, погашенный ущерб и НДС — тогда долг снизился бы до 58,8 млн. Судья Лилия Галимзянова доводам не вняла: экспертизу не назначила, указав, что оценка налогов — право инспекции. К тому же отрицательное сальдо ЕНС достигало 700 млн, а доказательств уплаты 637,6 млн компания не представила.

Теперь требования налоговиков могут включить в реестр кредиторов по делу о банкротстве. Параллельно воронежский суд в закрытом режиме рассматривает иск прокуроров в интересах «Роскосмоса» ещё почти на полмиллиарда рублей.

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