Huawei представит смарт-часы Watch GT 7 5 августа

Компания Huawei официально объявила о дате презентации умных часов Watch GT 7. Мероприятие состоится 5 августа в 14:30 по местному времени. Ранее в сети распространялись слухи об анонсе в конце июля, однако они не подтвердились.

Вместе с часами производитель планирует показать и другие устройства. В анонсе компания акцентирует внимание на спортивных возможностях и функциях контроля здоровья, так как линейка GT ориентирована на физически активных пользователей.

Подробные технические характеристики пока не раскрыты: неизвестны процессор, датчики и время автономной работы. Huawei пообещала предоставить дополнительную информацию в ближайшие дни.