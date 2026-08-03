Технологии

Huawei представит смарт-часы Watch GT 7 5 августа

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Компания Huawei официально объявила о дате презентации умных часов Watch GT 7. Мероприятие состоится 5 августа в 14:30 по местному времени. Ранее в сети распространялись слухи об анонсе в конце июля, однако они не подтвердились.

Вместе с часами производитель планирует показать и другие устройства. В анонсе компания акцентирует внимание на спортивных возможностях и функциях контроля здоровья, так как линейка GT ориентирована на физически активных пользователей.

Подробные технические характеристики пока не раскрыты: неизвестны процессор, датчики и время автономной работы. Huawei пообещала предоставить дополнительную информацию в ближайшие дни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

4 часа назад

Туристы ищут способы уехать с Куршской косы из-за дефицита автобусов

Гид по Казани

5 часов назад

Юные таланты: где ребёнок учится с интересом

заявка на обработку от тараканов

Технологии

20 часов назад

Редактор How-To Geek советует не покупать смартфон в 2026 году

Интересное в Казани

3 дня назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

вызов телемастера на дом в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

«Верю, но в храм не пойду»: священник объяснил, почему это ошибка

Технологии

17 часов назад

Ценные данные на смартфоне могут пропасть, предупредили журналисты

Технологии

2 часа назад

Qwen3.8-Max от Alibaba стала доступна всем, веса откроют на следующей неделе

Новости России

7 часов назад

Подлый человек рядом: 3 признака, которые выдают его без слов

Новости Казани

день назад

Частные школы Казани просят до миллиона рублей за год обучения
Новости Казани
26 минут назад

Сычуаньская опера и «Алиф» выступят на форуме «РОСТКИ» в Казани

На форуме «РОСТКИ» в Казани покажут Сычуаньскую...

Новости Татарстана

50 секунд назад

Жилье и подготовка кадров станут ключевыми в народной программе Татарстана

Интересное в Казани

13 часов назад

Выше только звёзды: рассказываем, где в Казани взрослые забывают о возрасте и становятся супергероями

Новости Казани

час назад

В августе Казань примет «Новую волну»

Новости России

час назад

Грибы мыть или чистить: правило, которое спасет вкус блюда
Многодетные семьи Казани годами ждут не землю, ...
Новости Казани
49 минут назад

Многодетные семьи Казани годами ждут не землю, а дороги и коммуникации

Новости Казани

2 часа назад

Казань примет соревнования Спартакиады народов России по 11 видам спорта

Новости Казани

3 часа назад

Казань планирует обеспечить землей 2,4 тысячи многодетных семей до конца года

Технологии

3 часа назад

Bloomberg сообщил о дефиците MacBook Air из-за кризиса памяти
«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории ус...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой