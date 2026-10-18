Забудьте про привычную курицу в духовке: горчично-сливочный соус превращает её в блюдо как из ресторана
Курица в духовке часто получается предсказуемой: немного специй, румяная корочка и привычный вкус. Но стоит добавить сливки и горчицу, как обычное мясо превращается в нежное блюдо с густым ароматным соусом. Причём готовится оно из продуктов, которые легко найти в ближайшем магазине.
Горчица придаёт соусу лёгкую пикантность, сливки смягчают её остроту, а чеснок делает аромат насыщеннее. Особенно вкусно получается, если запекать курицу прямо в соусе: мясо сохраняет сочность, а подливка отлично подходит к картофельному пюре или рису.
Что понадобится для курицы в горчично-сливочном соусе
На 4 порции:
куриные бёдра без кости — 700 г;
сливки жирностью 20% — 200 мл;
дижонская горчица — 2 ч. л.;
зернистая горчица — 1 ч. л.;
чеснок — 3 зубчика;
репчатый лук — 1 небольшая головка;
твёрдый сыр — 40 г;
растительное масло — 1 ст. л.;
сушёный тимьян — ½ ч. л.;
соль и чёрный перец — по вкусу.
Вместо бёдер можно взять куриную грудку, но её важно не передержать в духовке. Бёдра обычно получаются сочнее благодаря небольшому количеству жира.
Как приготовить курицу в сливочном соусе
Разогрейте духовку до 190 °C. Куриные бёдра обсушите бумажными полотенцами, слегка посолите и поперчите.
Мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте лук 3–4 минуты до мягкости. Добавьте чеснок и прогрейте ещё 30 секунд.
Влейте сливки, добавьте оба вида горчицы и тимьян. Перемешайте, прогрейте на слабом огне 1–2 минуты, не доводя до бурного кипения.
Выложите куриные бёдра в форму для запекания одним слоем. Залейте подготовленным соусом, равномерно распределяя его между кусочками.
Накройте форму фольгой и поставьте в духовку на 20 минут.
Снимите фольгу, посыпьте курицу мелко натёртым сыром и запекайте ещё примерно 10–15 минут, пока поверхность не подрумянится.
Проверьте готовность: температура в самой толстой части мяса должна достигнуть 74 °C. Перед подачей оставьте курицу в форме на 5 минут.
Время запекания зависит от размера кусочков. Если используете грудку, проверяйте её раньше, чтобы не пересушить.
Почему соус получается таким вкусным
Секрет — в сочетании двух видов горчицы. Дижонская даёт мягкую остроту и характерный аромат, а зернистая добавляет интересную текстуру.
Сливки объединяют все ингредиенты и делают вкус более нежным. При запекании к ним добавляются мясные соки, поэтому соус становится особенно насыщенным.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: выбирайте сливки жирностью не менее 20% и не перегревайте их на плите. Так соус с меньшей вероятностью расслоится. Если он кажется слишком густым, добавьте 2–3 столовые ложки горячей воды или несолёного куриного бульона.
С чем подавать курицу в горчично-сливочном соусе
Лучший гарнир для такого блюда — картофельное пюре. Оно прекрасно сочетается с густой подливкой, которую не хочется оставлять на тарелке.
Также подойдут рассыпчатый рис, булгур или макароны. Если хочется более лёгкого ужина, можно подать курицу с брокколи, стручковой фасолью или запечёнными овощами.
Перед подачей посыпьте блюдо свежей петрушкой. Зелень добавит яркости и немного освежит насыщенный сливочный вкус.
Такой рецепт особенно удобен, когда хочется приготовить что-то необычное без сложных техник. Всего один соус меняет привычную курицу до неузнаваемости: мясо получается нежным, ароматным и вполне достойным праздничного стола.
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