Забудьте про привычную курицу в духовке: горчично-сливочный соус превращает её в блюдо как из ресторана

Курица в духовке часто получается предсказуемой: немного специй, румяная корочка и привычный вкус. Но стоит добавить сливки и горчицу, как обычное мясо превращается в нежное блюдо с густым ароматным соусом. Причём готовится оно из продуктов, которые легко найти в ближайшем магазине.

Горчица придаёт соусу лёгкую пикантность, сливки смягчают её остроту, а чеснок делает аромат насыщеннее. Особенно вкусно получается, если запекать курицу прямо в соусе: мясо сохраняет сочность, а подливка отлично подходит к картофельному пюре или рису.

Что понадобится для курицы в горчично-сливочном соусе

На 4 порции:

куриные бёдра без кости — 700 г;

сливки жирностью 20% — 200 мл;

дижонская горчица — 2 ч. л.;

зернистая горчица — 1 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

твёрдый сыр — 40 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

сушёный тимьян — ½ ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Вместо бёдер можно взять куриную грудку, но её важно не передержать в духовке. Бёдра обычно получаются сочнее благодаря небольшому количеству жира.

Как приготовить курицу в сливочном соусе

Разогрейте духовку до 190 °C. Куриные бёдра обсушите бумажными полотенцами, слегка посолите и поперчите. Мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте лук 3–4 минуты до мягкости. Добавьте чеснок и прогрейте ещё 30 секунд. Влейте сливки, добавьте оба вида горчицы и тимьян. Перемешайте, прогрейте на слабом огне 1–2 минуты, не доводя до бурного кипения. Выложите куриные бёдра в форму для запекания одним слоем. Залейте подготовленным соусом, равномерно распределяя его между кусочками. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку на 20 минут. Снимите фольгу, посыпьте курицу мелко натёртым сыром и запекайте ещё примерно 10–15 минут, пока поверхность не подрумянится. Проверьте готовность: температура в самой толстой части мяса должна достигнуть 74 °C. Перед подачей оставьте курицу в форме на 5 минут.

Время запекания зависит от размера кусочков. Если используете грудку, проверяйте её раньше, чтобы не пересушить.

Почему соус получается таким вкусным

Секрет — в сочетании двух видов горчицы. Дижонская даёт мягкую остроту и характерный аромат, а зернистая добавляет интересную текстуру.

Сливки объединяют все ингредиенты и делают вкус более нежным. При запекании к ним добавляются мясные соки, поэтому соус становится особенно насыщенным.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: выбирайте сливки жирностью не менее 20% и не перегревайте их на плите. Так соус с меньшей вероятностью расслоится. Если он кажется слишком густым, добавьте 2–3 столовые ложки горячей воды или несолёного куриного бульона.

С чем подавать курицу в горчично-сливочном соусе

Лучший гарнир для такого блюда — картофельное пюре. Оно прекрасно сочетается с густой подливкой, которую не хочется оставлять на тарелке.

Также подойдут рассыпчатый рис, булгур или макароны. Если хочется более лёгкого ужина, можно подать курицу с брокколи, стручковой фасолью или запечёнными овощами.

Перед подачей посыпьте блюдо свежей петрушкой. Зелень добавит яркости и немного освежит насыщенный сливочный вкус.

Такой рецепт особенно удобен, когда хочется приготовить что-то необычное без сложных техник. Всего один соус меняет привычную курицу до неузнаваемости: мясо получается нежным, ароматным и вполне достойным праздничного стола.

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